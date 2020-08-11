Вузовским преподавателям помогут получить навыки работы онлайн

В России будет создана экспертная группа с участием Минэкономразвития, высших учебных заведений, образовательных и общественных организаций для решения вопросов качественного образования в дистанционном формате.

Такое решение было принято в ходе заседания круглого стола "Дистанционное образование: вызовы, решения и перспективы". Эксперты, представители крупнейших российских вузов, федеральных министерств и бизнес-сообщества обсудили особенности и перспективы учебы на удаленке.

Высокая скорость изменений, вызванная переходом на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса, стала большим вызовом для всех школ и вузов страны. Практически одномоментно 24 миллиона пользователей - 1,5 миллиона преподавателей из школ и вузов, 16 миллионов школьников и 7 миллионов студентов - должны были перейти от традиционных уроков к дистанционному формату обучения. Но, по словам проректора МГТУ им. Баумана Борис Падалкина, даже сейчас, после нескольких месяцев удаленной работы, у преподавателей недостаточно "цифровых" навыков.

Это подтверждает и исследование Высшей школы экономики. Эксперты вышки выяснили, что более половины учителей старше 60 лет почти или совсем не пользуются интернетом, а практически каждый пятый педагог в России не обладает достаточными навыками для работы в дистанционном режиме.

Выход - постоянное повышение квалификации и навыков работы с различными программными продуктами и онлайн-платформами. Это и видеоконференции, и мессенджеры, и чаты, а также "виртуальные лаборатории" и облачные технологии.

- За период пандемии был создан целый ряд ресурсов для помощи преподавателям, администраторам от образования, студентам, школьникам и родителям, - рассказал управляющий директор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Университета 2035 Олег Подольский. - В рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" мы продолжим развивать этот блок для педагогических профессий. Так, в этом году в рамках государственной субсидии "Персональные цифровые сертификаты" пройти бесплатное обучение смогут 33 тысячи человек.

Что еще усложняет учебу "в цифре"? Достаточно большие расходы вузов на разработку и обслуживание своей собственной электронной инфраструктуры.

- Вузы несут существенные затраты на закупку программного обеспечения, переформатирование образовательных программ в доступный формат, "способный удержать внимание", услуги программирования и обеспечения безопасности, - отметил научный руководитель Института образования ВШЭ Исаак Фрумин. - Снизить расходы можно за счет формирования "совместных образовательных ресурсов (площадок)", некой модульной синхронизированной экосреды для вузов и преподавателей по различным сферам обучения.

Советник министра экономического развития Святослав Сорокин сообщил, что Минэкономразвития занимается актуализацией федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

- Все предложения образовательных учреждений и рабочей группы по вопросам экономики образования будут обязательно учтены, - заверил он.