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Рубрика: Общество

Инженер дороже денег

Инжиниринговые центры поборятся за гранты в 300 миллионов рублей
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Высшие учебные заведения и научные организации смогут по конкурсу выиграть гранты на создание инжиниринговых центров. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Хотя такие центры создаются в России уже более 5 лет, но только с принятием нацпроекта "Наука" их формирование должно серьезно активизироваться. Эта форма поддержки прежде всего ориентирована на все еще слабое звено инновационного цикла - превращение научных разработок в опытные партии и образцы для их дальнейшего внедрения промышленностью. Конкурсы будут проводиться по приоритетным направлениям, которые определит межведомственная комиссия, куда войдут представители Минобрнауки России, Минпромторга России, общественных и иных организаций.
В инжиниринговых центрах студенты свои идеи превращают в "железо". Фото: Сергей Михеев/РГ В инжиниринговых центрах студенты свои идеи превращают в "железо". Фото: Сергей Михеев/РГ
В инжиниринговых центрах студенты свои идеи превращают в "железо". Фото: Сергей Михеев/РГ

Максимальный размер одного гранта составит 300 миллионов рублей, который рассчитан на три года. Деньги можно потратить на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, патентные сервисы и транспортные услуги. Принципиально важно, что победитель обязан привлечь в проект внебюджетные источники, их вклад должен составлять минимум 30 процентов. Чтобы поучаствовать в отборе, претендент обязан представить программу развития, где надо заявить результаты гранта. Среди показателей - объем инжиниринговых и образовательных услуг по заказам организаций экономики, число патентов, доля в штате исследователей в возрасте до 39 лет, а также студентов и т.д.

Мнение

Вадим Тарасов, директор инжинирингового центра промышленных технологий НИТУ "МИСиС", доктор технических наук:

- По опыту нашего центра, которому уже несколько лет, считаю, что такую инициативу правительства можно только приветствовать. Ведь на каком-то этапе реформирования нашего образования мы потеряли инженера, он превратился в специалиста, а потом "рассыпался" на бакалавра и магистра. А инженерный труд имеет свою особую специфику. Сегодня предприятия жалуются, что к ним приходит человек, которого надо переучивать. Так вот тех, кто работал в инжиниринговых центрах, отрывают с руками. Потому что отсюда выходит человек, который прошел все стадии: это и фундаментальная наука, и инновационный цикл - превращение разработки в "железо", в технологию. И еще. Кроме университетских знаний здесь ребята учатся реальной жизни на реальном производстве. Говоря образно, обрастают мускулами, становятся зубастыми, лидерами. И они это прекрасно понимают, поэтому стремятся попасть в такие центры, конкурируют за место. Они не просто участвуют в разработке и создании конкретных технологий, но и предлагают свои идеи, которые могут здесь реализовать.

Принципиально важно, чтобы эти центры не просто занимались инжинирингом, не просто зарабатывали деньги на каких-то заказах, а брались за амбициозные задачи. Работали на высочайшем уровне. Чтобы глаза у молодежи горели. К примеру, у нас были созданы уникальные полимерные материалы, которые удостоены премии правительства. Сейчас разрабатываем низкопольные томографы для медицины, которые в разы дешевле импортных. Задача государственного значения.

Когда мы только начинали, то ютились в полуподвальном помещении, имели примитивное оборудование, а сейчас это превратилось в суперсовременную территорию с самым современным оборудованием, лазерами, аддитивными технологиями и т. д. Уверен, что большие гранты, которые получат победители конкурсов, позволят им быстро пройти очень непростую стадию становления.

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