Вышел трейлер канадского хоррора "Наяву" - от автора "Куба"

В Сети опубликован первый трейлер канадского фильма ужасов "Наяву" (Come True). Который, похоже, неплохо сможет заменить нам закрытый после второго сезона сериал "Падающая вода".
В центре истории - проблемная девушка-подросток Сара (Джулия Сара Стоун, "Рухнувшие небеса", "Пес-вампир") - она обращается за помощью специалистов, поскольку ее мучают кошмары. Которые, как окажется, вполне могут вырваться из снов наружу и материализоваться.
Режиссер, сценарист и продюсер - Энтони Скотт Бернс (сериал "Даркнет", хоррор "Наш дом"). Сопродюсер - Винченцо Натали, автор "Куба", "Кодера", "Химеры" и "В высокой траве".
Над саундтреком работала группа Electric Youth, чей трек A Real Hero знаком нам по звуковой дорожке "Драйва" с Гослингом.
Премьера картины состоится на стартующем 20 августа важном МКФ в Монреале.
#horror - HNN - First-Look & Poster for Dark Sci-Fi Thriller COME TRUE - https://t.co/5rrbvpecSg pic.twitter.com/XZgmTiQUPF— Horrornews.net (@HorrorNewsNet) August 8, 2020