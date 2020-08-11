Вышел трейлер канадского хоррора "Наяву" - от автора "Куба"

В Сети опубликован первый трейлер канадского фильма ужасов "Наяву" (Come True). Который, похоже, неплохо сможет заменить нам закрытый после второго сезона сериал "Падающая вода".

В центре истории - проблемная девушка-подросток Сара (Джулия Сара Стоун, "Рухнувшие небеса", "Пес-вампир") - она обращается за помощью специалистов, поскольку ее мучают кошмары. Которые, как окажется, вполне могут вырваться из снов наружу и материализоваться.

Режиссер, сценарист и продюсер - Энтони Скотт Бернс (сериал "Даркнет", хоррор "Наш дом"). Сопродюсер - Винченцо Натали, автор "Куба", "Кодера", "Химеры" и "В высокой траве".

Над саундтреком работала группа Electric Youth, чей трек A Real Hero знаком нам по звуковой дорожке "Драйва" с Гослингом.

Премьера картины состоится на стартующем 20 августа важном МКФ в Монреале.