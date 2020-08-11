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Xiaomi представила новый суперсмартфон за 55 тысяч рублей. Чем он хорош

Текст:   Антон Благовещенский
11.08.2020,  
20:12
Фото: Xiaomi Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Xiaomi в ходе онлайн-презентации анонсировала новый флагманский смартфон Mi 10 Ultra, оснащенный камерой с гибридным зумом 120x.

Фото: Xiaomi

Основная камера имеет разрешение 48 мегапикселей и базируется на сенсоре Sony IMX586. Она позволяет снимать в темноте и записывать видео в разрешении 8K, а также поддерживает портретный режим и оптическую стабилизацию изображения. Оптический зум может быть двукратным и пятикратным, также имеется сверхширокоугольный объектив.

Камера также поддерживает ускоренную съемку с частотой 960 кадров в секунду.

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Экран Mi 10 Ultra - загнутый по краям 6,67-дюймовый, с разрешением FullHD+, а также частотой обновления 120 Гц и поддержкой динамического диапазона HDR10+. В левый верхний угол матрицы врезан глазок фронтальной камеры на 20 Мп.

Работает аппарат на флагманском процессоре Snapdragon 865 вместе с оперативной памятью LPDDR5. Стандарт постоянной памяти - UFS 3.1. Предусмотрены варианты с 8 + 128, 8 + 256, 12 + 256 и 16 + 512 Гб памяти.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 4500 мАч, поддерживает скоростную зарядку по проводу на мощности 120 Вт и беспроводную 50 Вт, а также реверсную зарядку, выдавая мощность 10 Вт. Датчик отпечатка пальца встроен в экран.

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Реализована поддержка беспроводных интерфейсов Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.0 и NFC, имеется инфракрасный порт.

Стоимость базовой версии Xiaomi Mi 10 Ultra составляет 5299 юаней, или около 55 тысяч рублей.

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