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11.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 28,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 694
  • 2. Свердловская область 168
  • 3. Санкт-Петербург 157
  • 4. Московская область 154
  • 5. Ростовская область 126
  • 6. Иркутская область 124
  • 7. Красноярский край 122
  • 8. Нижегородская область 119
  • 9. Ульяновская область 115
  • 10. Ставропольский край 111
  • 11. Кемеровская область 109
  • 12. Ханты-Мансийский АО 108
  • 13. Омская область 105
  • 14. Оренбургская область 104
  • 15. Воронежская область 95
  • 16. Волгоградская область 95
  • 17. Саратовская область 94
  • 18. Приморский край 93
  • 19. Ямало-Ненецкий АО 92
  • 20. Алтайский край 91
  • 21. Краснодарский край 90
  • 22. Челябинская область 85
  • 23. Мурманская область 78
  • 24. Хабаровский край 78
  • 25. Тюменская область 71
  • 26. Пермский край 65
  • 27. Новосибирская область 65
  • 28. Сахалинская область 63
  • 29. Томская область 56
  • 30. Республика Коми 55
  • 31. Республика Саха (Якутия) 55
  • 32. Орловская область 52
  • 33. Белгородская область 51
  • 34. Республика Дагестан 49
  • 35. Пензенская область 49
  • 36. Архангельская область 48
  • 37. Самарская область 48
  • 38. Республика Крым 48
  • 39. Кировская область 41
  • 40. Ярославская область 39
  • 41. Астраханская область 37
  • 42. Чувашская Республика 36
  • 43. Республика Бурятия 35
  • 44. Республика Башкортостан 34
  • 45. Магаданская область 34
  • 46. Костромская область 32
  • 47. Курская область 31
  • 48. Тульская область 31
  • 49. Республика Мордовия 30
  • 50. Ленинградская область 29
  • 51. Вологодская область 28
  • 52. Республика Татарстан 28
  • 53. Брянская область 27
  • 54. Рязанская область 27
  • 55. Тверская область 27
  • 56. Удмуртская Республика 26
  • 57. Тамбовская область 25
  • 58. Ивановская область 24
  • 59. Республика Тыва 23
  • 60. Калужская область 22
  • 61. Псковская область 21
  • 62. Республика Адыгея 21
  • 63. Владимирская область 20
  • 64. Республика Ингушетия 19
  • 65. Липецкая область 18
  • 66. Калининградская область 17
  • 67. Новгородская область 16
  • 68. Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 69. Курганская область 16
  • 70. Республика Хакасия 16
  • 71. Республика Марий Эл 15
  • 72. Амурская область 15
  • 73. Забайкальский край 14
  • 74. Камчатский край 12
  • 75. Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 76. Смоленская область 9
  • 77. Республика Карелия 8
  • 78. Республика Алтай 7
  • 79. Чеченская Республика 6
  • 80. Республика Калмыкия 5
  • 81. Республика Северная Осетия 5
  • 82. г. Севастополь 5
  • 83. Еврейская АО 4
  • 84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 897 599 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0,0%
  • 2. Республика Северная Осетия 0,1%
  • 3. Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Смоленская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 130 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Ивановская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 3
  • Орловская область 1
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 1
  • Тульская область 4
  • Москва 14
  • Республика Коми 2
  • Архангельская область 1
  • Вологодская область 1
  • Калининградская область 1
  • Ленинградская область 1
  • Мурманская область 3
  • Псковская область 1
  • Санкт-Петербург 20
  • Краснодарский край 1
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 7
  • Республика Дагестан 3
  • Республика Ингушетия 1
  • Чеченская Республика 1
  • Ставропольский край 3
  • Пермский край 2
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 4
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 3
  • Свердловская область 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Челябинская область 1
  • Алтайский край 4
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 5
  • Новосибирская область 7
  • Омская область 2
  • Томская область 3
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Приморский край 2

За весь период по России умер 15 131 человек.

За сутки из стационаров выписано 6494 выздоровевших:
  • Белгородская область 11
  • Владимирская область 9
  • Воронежская область 131
  • Ивановская область 28
  • Калужская область 48
  • Костромская область 29
  • Курская область 93
  • Липецкая область 45
  • Московская область 160
  • Орловская область 47
  • Рязанская область 14
  • Смоленская область 39
  • Тамбовская область 29
  • Тверская область 14
  • Тульская область 41
  • Ярославская область 32
  • Москва 1043
  • Республика Карелия 32
  • Республика Коми 64
  • Архангельская область 15
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Вологодская область 44
  • Калининградская область 13
  • Ленинградская область 28
  • Мурманская область 189
  • Новгородская область 28
  • Псковская область 17
  • Санкт-Петербург 78
  • Республика Адыгея 59
  • Республика Калмыкия 21
  • Республика Крым 9
  • Краснодарский край 62
  • Астраханская область 53
  • Волгоградская область 135
  • Ростовская область 160
  • Севастополь 6
  • Республика Дагестан 45
  • Республика Ингушетия 36
  • Кабардино-Балкарская Республика 21
  • Карачаево-Черкесская Республика 26
  • Республика Северная Осетия - Алания 25
  • Чеченская Республика 8
  • Ставропольский край 57
  • Республика Башкортостан 18
  • Республика Марий Эл 40
  • Республика Мордовия 16
  • Республика Татарстан 28
  • Удмуртская Республика 25
  • Республика Чувашия 71
  • Пермский край 39
  • Кировская область 15
  • Нижегородская область 157
  • Оренбургская область 181
  • Пензенская область 144
  • Самарская область 46
  • Саратовская область 62
  • Ульяновская область 95
  • Курганская область 79
  • Свердловская область 82
  • Тюменская область 231
  • Ханты-Мансийский АО 102
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 246
  • Челябинская область 8
  • Республика Алтай 34
  • Республика Тыва 280
  • Республика Хакасия 28
  • Алтайский край 162
  • Красноярский край 68
  • Иркутская область 194
  • Кемеровская область 83
  • Новосибирская область 137
  • Омская область 182
  • Томская область 54
  • Республика Бурятия 60
  • Республика Саха (Якутия) 26
  • Забайкальский край 49
  • Камчатский край 7
  • Приморский край 98
  • Амурская область 48
  • Магаданская область 11
  • Хабаровский край 156
  • Сахалинская область 85
  • Чукотский автономный округ 2

За весь период пандемии выписано из стационаров России 703 175 человек.

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