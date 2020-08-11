За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 28,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 694

2. Свердловская область 168

3. Санкт-Петербург 157

4. Московская область 154

5. Ростовская область 126

6. Иркутская область 124

7. Красноярский край 122

8. Нижегородская область 119

9. Ульяновская область 115

10. Ставропольский край 111

11. Кемеровская область 109

12. Ханты-Мансийский АО 108

13. Омская область 105

14. Оренбургская область 104

15. Воронежская область 95

16. Волгоградская область 95

17. Саратовская область 94

18. Приморский край 93

19. Ямало-Ненецкий АО 92

20. Алтайский край 91

21. Краснодарский край 90

22. Челябинская область 85

23. Мурманская область 78

24. Хабаровский край 78

25. Тюменская область 71

26. Пермский край 65

27. Новосибирская область 65

28. Сахалинская область 63

29. Томская область 56

30. Республика Коми 55

31. Республика Саха (Якутия) 55

32. Орловская область 52

33. Белгородская область 51

34. Республика Дагестан 49

35. Пензенская область 49

36. Архангельская область 48

37. Самарская область 48

38. Республика Крым 48

39. Кировская область 41

40. Ярославская область 39

41. Астраханская область 37

42. Чувашская Республика 36

43. Республика Бурятия 35

44. Республика Башкортостан 34

45. Магаданская область 34

46. Костромская область 32

47. Курская область 31

48. Тульская область 31

49. Республика Мордовия 30

50. Ленинградская область 29

51. Вологодская область 28

52. Республика Татарстан 28

53. Брянская область 27

54. Рязанская область 27

55. Тверская область 27

56. Удмуртская Республика 26

57. Тамбовская область 25

58. Ивановская область 24

59. Республика Тыва 23

60. Калужская область 22

61. Псковская область 21

62. Республика Адыгея 21

63. Владимирская область 20

64. Республика Ингушетия 19

65. Липецкая область 18

66. Калининградская область 17

67. Новгородская область 16

68. Кабардино-Балкарская Республика 16

69. Курганская область 16

70. Республика Хакасия 16

71. Республика Марий Эл 15

72. Амурская область 15

73. Забайкальский край 14

74. Камчатский край 12

75. Карачаево-Черкесская Республика 11

76. Смоленская область 9

77. Республика Карелия 8

78. Республика Алтай 7

79. Чеченская Республика 6

80. Республика Калмыкия 5

81. Республика Северная Осетия 5

82. г. Севастополь 5

83. Еврейская АО 4

84. Ненецкий автономный округ 1 Всего в России зарегистрировано 897 599 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,0%

2. Республика Северная Осетия 0,1%

3. Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Смоленская область 0,2% За последние сутки подтверждено 130 летальных случаев: Владимирская область 3

Ивановская область 1

Липецкая область 1

Московская область 3

Орловская область 1

Смоленская область 2

Тверская область 1

Тульская область 4

Москва 14

Республика Коми 2

Архангельская область 1

Вологодская область 1

Калининградская область 1

Ленинградская область 1

Мурманская область 3

Псковская область 1

Санкт-Петербург 20

Краснодарский край 1

Астраханская область 1

Волгоградская область 1

Ростовская область 7

Республика Дагестан 3

Республика Ингушетия 1

Чеченская Республика 1

Ставропольский край 3

Пермский край 2

Кировская область 1

Нижегородская область 4

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 3

Свердловская область 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Челябинская область 1

Алтайский край 4

Красноярский край 6

Иркутская область 5

Новосибирская область 7

Омская область 2

Томская область 3

Республика Саха (Якутия) 1

Приморский край 2 За весь период по России умер 15 131 человек. За сутки из стационаров выписано 6494 выздоровевших: Белгородская область 11

Владимирская область 9

Воронежская область 131

Ивановская область 28

Калужская область 48

Костромская область 29

Курская область 93

Липецкая область 45

Московская область 160

Орловская область 47

Рязанская область 14

Смоленская область 39

Тамбовская область 29

Тверская область 14

Тульская область 41

Ярославская область 32

Москва 1043

Республика Карелия 32

Республика Коми 64

Архангельская область 15

Ненецкий автономный округ 1

Вологодская область 44

Калининградская область 13

Ленинградская область 28

Мурманская область 189

Новгородская область 28

Псковская область 17

Санкт-Петербург 78

Республика Адыгея 59

Республика Калмыкия 21

Республика Крым 9

Краснодарский край 62

Астраханская область 53

Волгоградская область 135

Ростовская область 160

Севастополь 6

Республика Дагестан 45

Республика Ингушетия 36

Кабардино-Балкарская Республика 21

Карачаево-Черкесская Республика 26

Республика Северная Осетия - Алания 25

Чеченская Республика 8

Ставропольский край 57

Республика Башкортостан 18

Республика Марий Эл 40

Республика Мордовия 16

Республика Татарстан 28

Удмуртская Республика 25

Республика Чувашия 71

Пермский край 39

Кировская область 15

Нижегородская область 157

Оренбургская область 181

Пензенская область 144

Самарская область 46

Саратовская область 62

Ульяновская область 95

Курганская область 79

Свердловская область 82

Тюменская область 231

Ханты-Мансийский АО 102

Ямало-Ненецкий автономный округ 246

Челябинская область 8

Республика Алтай 34

Республика Тыва 280

Республика Хакасия 28

Алтайский край 162

Красноярский край 68

Иркутская область 194

Кемеровская область 83

Новосибирская область 137

Омская область 182

Томская область 54

Республика Бурятия 60

Республика Саха (Якутия) 26

Забайкальский край 49

Камчатский край 7

Приморский край 98

Амурская область 48

Магаданская область 11

Хабаровский край 156

Сахалинская область 85

Чукотский автономный округ 2 За весь период пандемии выписано из стационаров России 703 175 человек.