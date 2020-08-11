За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом, среди вновь выявленных случаев - 28,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 694
- 2. Свердловская область 168
- 3. Санкт-Петербург 157
- 4. Московская область 154
- 5. Ростовская область 126
- 6. Иркутская область 124
- 7. Красноярский край 122
- 8. Нижегородская область 119
- 9. Ульяновская область 115
- 10. Ставропольский край 111
- 11. Кемеровская область 109
- 12. Ханты-Мансийский АО 108
- 13. Омская область 105
- 14. Оренбургская область 104
- 15. Воронежская область 95
- 16. Волгоградская область 95
- 17. Саратовская область 94
- 18. Приморский край 93
- 19. Ямало-Ненецкий АО 92
- 20. Алтайский край 91
- 21. Краснодарский край 90
- 22. Челябинская область 85
- 23. Мурманская область 78
- 24. Хабаровский край 78
- 25. Тюменская область 71
- 26. Пермский край 65
- 27. Новосибирская область 65
- 28. Сахалинская область 63
- 29. Томская область 56
- 30. Республика Коми 55
- 31. Республика Саха (Якутия) 55
- 32. Орловская область 52
- 33. Белгородская область 51
- 34. Республика Дагестан 49
- 35. Пензенская область 49
- 36. Архангельская область 48
- 37. Самарская область 48
- 38. Республика Крым 48
- 39. Кировская область 41
- 40. Ярославская область 39
- 41. Астраханская область 37
- 42. Чувашская Республика 36
- 43. Республика Бурятия 35
- 44. Республика Башкортостан 34
- 45. Магаданская область 34
- 46. Костромская область 32
- 47. Курская область 31
- 48. Тульская область 31
- 49. Республика Мордовия 30
- 50. Ленинградская область 29
- 51. Вологодская область 28
- 52. Республика Татарстан 28
- 53. Брянская область 27
- 54. Рязанская область 27
- 55. Тверская область 27
- 56. Удмуртская Республика 26
- 57. Тамбовская область 25
- 58. Ивановская область 24
- 59. Республика Тыва 23
- 60. Калужская область 22
- 61. Псковская область 21
- 62. Республика Адыгея 21
- 63. Владимирская область 20
- 64. Республика Ингушетия 19
- 65. Липецкая область 18
- 66. Калининградская область 17
- 67. Новгородская область 16
- 68. Кабардино-Балкарская Республика 16
- 69. Курганская область 16
- 70. Республика Хакасия 16
- 71. Республика Марий Эл 15
- 72. Амурская область 15
- 73. Забайкальский край 14
- 74. Камчатский край 12
- 75. Карачаево-Черкесская Республика 11
- 76. Смоленская область 9
- 77. Республика Карелия 8
- 78. Республика Алтай 7
- 79. Чеченская Республика 6
- 80. Республика Калмыкия 5
- 81. Республика Северная Осетия 5
- 82. г. Севастополь 5
- 83. Еврейская АО 4
- 84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 897 599 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0,0%
- 2. Республика Северная Осетия 0,1%
- 3. Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Смоленская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 130 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Ивановская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 3
- Орловская область 1
- Смоленская область 2
- Тверская область 1
- Тульская область 4
- Москва 14
- Республика Коми 2
- Архангельская область 1
- Вологодская область 1
- Калининградская область 1
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 3
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 20
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 7
- Республика Дагестан 3
- Республика Ингушетия 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Пермский край 2
- Кировская область 1
- Нижегородская область 4
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 3
- Свердловская область 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 1
- Алтайский край 4
- Красноярский край 6
- Иркутская область 5
- Новосибирская область 7
- Омская область 2
- Томская область 3
- Республика Саха (Якутия) 1
- Приморский край 2
За весь период по России умер 15 131 человек.
За сутки из стационаров выписано 6494 выздоровевших:
- Белгородская область 11
- Владимирская область 9
- Воронежская область 131
- Ивановская область 28
- Калужская область 48
- Костромская область 29
- Курская область 93
- Липецкая область 45
- Московская область 160
- Орловская область 47
- Рязанская область 14
- Смоленская область 39
- Тамбовская область 29
- Тверская область 14
- Тульская область 41
- Ярославская область 32
- Москва 1043
- Республика Карелия 32
- Республика Коми 64
- Архангельская область 15
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 44
- Калининградская область 13
- Ленинградская область 28
- Мурманская область 189
- Новгородская область 28
- Псковская область 17
- Санкт-Петербург 78
- Республика Адыгея 59
- Республика Калмыкия 21
- Республика Крым 9
- Краснодарский край 62
- Астраханская область 53
- Волгоградская область 135
- Ростовская область 160
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 45
- Республика Ингушетия 36
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Карачаево-Черкесская Республика 26
- Республика Северная Осетия - Алания 25
- Чеченская Республика 8
- Ставропольский край 57
- Республика Башкортостан 18
- Республика Марий Эл 40
- Республика Мордовия 16
- Республика Татарстан 28
- Удмуртская Республика 25
- Республика Чувашия 71
- Пермский край 39
- Кировская область 15
- Нижегородская область 157
- Оренбургская область 181
- Пензенская область 144
- Самарская область 46
- Саратовская область 62
- Ульяновская область 95
- Курганская область 79
- Свердловская область 82
- Тюменская область 231
- Ханты-Мансийский АО 102
- Ямало-Ненецкий автономный округ 246
- Челябинская область 8
- Республика Алтай 34
- Республика Тыва 280
- Республика Хакасия 28
- Алтайский край 162
- Красноярский край 68
- Иркутская область 194
- Кемеровская область 83
- Новосибирская область 137
- Омская область 182
- Томская область 54
- Республика Бурятия 60
- Республика Саха (Якутия) 26
- Забайкальский край 49
- Камчатский край 7
- Приморский край 98
- Амурская область 48
- Магаданская область 11
- Хабаровский край 156
- Сахалинская область 85
- Чукотский автономный округ 2
За весь период пандемии выписано из стационаров России 703 175 человек.