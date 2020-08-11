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11.08.2020 13:24
Рубрика: Общество

Занятия в школах в очном режиме начнутся 1 сентября

Текст: Ксения Колесникова
Занятия в школах начнутся 1 сентября в очном режиме. Но с соблюдением всех мер безопасности и требований Роспотребнадзора. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на онлайн-совещании у президента Владимира Путина.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: iStock
В большинстве вузов России учебный год начнется в традиционном формате

- В этом году школьный порог переступит 1 миллион 900 тысяч первоклашек. Всего новый учебный год наступит для 17-ти миллионов школьников, более семи миллионов дошколят. А с учетом трех миллионов, получающих среднее профобразование, - это в целом 27 миллионов ребят, которых примут 80 тысяч образовательных организаций, - рассказал Сергей Кравцов. - Произойдет это 1-го сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном, очном режиме. Но с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Совместно с Минздравом проработан вопрос о ежедневном мониторинге состояния здоровья школьников в начале учебного года. В нынешний Год Памяти и Славы традиционный всероссийский урок 1-го сентября будет посвящен 75-летию Великой Победы.

По данным министерства просвещения, сегодня уже 36 тысяч 485 образовательных организаций прошли все процедуры и готовы к учебному году (школы, детские сады, колледжи). 20 августа вся система должна быть готова к новому учебному году.

- Первоклашек в этом году будет больше. И возможности системы образования должны полностью соответствовать растущему спросу, - отметил Сергей Кравцов. - К 1-му сентября 2020-го года планируется ввести в 32-х субъектах Российской Федерации 32 тысячи 508 новых школьных мест. А к концу года - еще 55 тысяч 790 новых мест в 55-ти регионах. В целом до 2025-го года планируется ввести 1750 школ на полтора миллиона мест. 500 школ из них планируется построить с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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