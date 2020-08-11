Как лететь на Марс, если не решен один из главных вопросов - защита от космической радиации? Не брать же свинцовые блоки на борт корабля, где каждый килограмм на вес золота. И тем не менее энтузиасты марсианской миссии строят планы, считая, что за 10-15 лет ученые найдут решение. Действительно, сегодня уже изучаются несколько вариантов защиты. Один из них американские ученые нашли в районе аварийного чернобыльского реактора.

Если для подавляющего числа живых организмов большие дозы радиации смертельны, для этого грибка она лакомство. Они буквально поглощают радиацию, а содержащиеся в них ферменты преобразуют энергию гамма-лучей в химическую. Причем чем выше уровень облучения, тем грибки интенсивнее размножаются. (Конечно, и радиоактивное "чревоугодие" имеет свои пределы.)

Эти феномены уже пошли проверку космосом. Их отправили на Международную космическую станцию, поместив в условия, в которых обитают астронавты. Слой грибков толщиной в 1,7 миллиметра понизил уровень облучения на пять процентов. Экстраполируя эти результаты, ученые рассчитали, что для полной защиты людей от опасного облучения во время путешествия на Марс будет достаточно 21-сантиметрового защитного "грибкового" слоя. А на поверхности Красной планеты помещение обитаемой космической базы, построенное из материала на основе марсианского грунта, будет под надежной защитой, если толщина слоя составит не менее 9 сантиметров.

Авторы проекта уверяют, что теперь не нужно в отправлять в космос громоздкие конструкции, чернобыльский грибок надежно защитит людей от радиации. Хватит небольшого количества и немного питательных веществ, чтобы уже на борту вырастить армию едоков.