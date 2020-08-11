Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка, сообщает издание "Экономическая правда".

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа" и член налогового комитета Марьян Заблоцкий объяснял, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками. Ожидалось, что президент наложит вето на законопроект и отправит на доработку.

По словам Заблоцкого, в одной из норм, принятой парламентариями, предусматривается, что регулировать деятельность азартных игр должна специальная комиссия. В другой норме говорится, что этот орган определяет кабмин (это может быть налоговая инспекция или министерство финансов). Очень много людей хотели создать эту комиссию.

Напомним, Верховная рада 14 июля приняла во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса на Украине. В соответствии с документом, в азартных играх на Украине не имеют права принимать участие лица младше 21 года, их также запрещено нанимать на работу в казино и привлекать к организации других азартных игр.

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года. Около 60 процентов опрошенных украинцев не поддерживают решения Верховной Рады легализовать игорный бизнес.