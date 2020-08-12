Академик Гинцбург пояснил, как сочетать прививки от гриппа и COVID-19

"Во всех учебниках эпидемиологии написано, что можно и нужно вводить антигены к различным инфекциям, надо только учесть, какого типа вакцина вводится. Вызывает ли она гуморальный или клеточный иммунитет", - пояснил академик.

Он также отметил, что иммунная система организма "очень умная самонастраивающаяся система", поэтому между проведением различных прививок достаточно выдержать срок две-три недели.

Министр Мурашко также отметил на брифинге, что в наступающем сезоне настоятельно рекомендует людям из групп риска сделать еще одну прививку - от пневмококка, вызывающего внебольничную пневмонию.

"Чтобы быть спокойным, нужно привиться от внебольничной пневмонии, особенно группам риска - диабетикам, людям с ожирением, сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, хотя эта прививка и не входит в программу госгарантий", - уточнил министр.