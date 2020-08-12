Алиев лично поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с регистрацией российской вакцины от коронавирусной инфекции в телефонном разговоре, который состоялся между лидерами вечером в среду, 12 августа.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнёрства во всех областях", - сообщила о разговоре пресс-служба Кремля.

Алиев и Путин также обменялись мнениями о непростой ситуации на азербайджано-армянской государственной границе, сложившейся в июле. Российский президент подчеркнул важность не допускать какие-либо действия, которые бы способствовали эскалации напряженности в этом регионе.