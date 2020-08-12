В начале пандемии мир повергли в шок заявления директора Парижской оперы Стефана Лисснера о том, что один из самых мощных и именитых театров мира откроется только после Нового года, а осенью пройдет ремонт, планировавшийся в 2021 году. Несколько месяцев спустя стратегия выглядит оправданной. Но артистам все же не придется ждать выхода на сцену еще полгода. О том, как выглядит ситуация изнутри, "Российской газете" рассказал педагог балетной труппы Парижской оперы Андрей Клемм.

Правильно ли сказать, что Парижская опера попала в "карантин" раньше всех - ведь в течение нескольких недель перед Новым годом все спектакли были отменены из-за забастовки профсоюзов, руководство отчитывалось о миллионах евро убытков?

Андрей Клемм: Во время забастовки классы, репетиции и прогоны спектаклей, включая сценические, продолжались. Все работали с утра до вечера в полную силу. Отменялись только спектакли. Официально забастовка закончилась 31 декабря и нормальная жизнь возобновилась: одна часть труппы танцевала программу Баланчина, а другая уехала на гастроли в Японию. Гастроли шли уже после того, как объявили пандемию, но японцы и наша дирекция смогли все организовать так, что ничего не отменилось. Когда мы вернулись в Париж, было предусмотрено две недели выходных. После них работа уже не возобновилась.

Через несколько дней я увидел, что Национальный балет Нидерландов, Английский национальный и другие ведут онлайн-уроки. Я почувствовал, что надо что-то делать. Выложил один из дисков с записью своего класса в YouTube, чтобы все желающие могли заниматься станком. И одновременно сделал рассылку по внутритеатральной почте, доступ к которой есть у всех сотрудников. Мне посыпались благодарности, а потом пришло сообщение от Орели (Дюпон, руководитель балетной труппы Парижской оперы): нужно попробовать давать класс для компании через интернет. К этому подключились наши службы, был составлен четкий план. Всем артистам выдали профессиональный линолеум для занятий.

Предварительно я опробовал все на друзьях - дал несколько классов через скайп, зум, чтобы понять, как это функционирует. Конечно, так работать тяжело, потому что не чувствуешь людей, не видишь их как следует, не дотронешься, не поправишь. Но, что это был ежедневный класс. И мы почувствовали, что мы все вместе и можем продолжать работать. И когда нам разрешили вернуться в театр, я даже удивился, в какой все хорошей форме. В таком состоянии мы могли бы собрать спектакль.

А когда разрешили вернуться?

Андрей Клемм: После того как разрешили выходить на улицу, многие полуподпольно начали заниматься в частных танцевальных студиях, а потом мне пришла идея проводить класс прямо на воздухе, на мосту Сольферино перед музеем д'Орсэ. Сделали красивую съемку, трансляцию, которую выложили на YouTube. На днях разговаривал с Изабель Герен (легендарная этуаль Парижской оперы), которая живет сейчас в Америке и была гораздо дольше нас заперта в своей квартире. Она сказала, что делала с нами этот класс, и ей казалось, что она в Париже.

Какие сейчас перспективы у балета Парижской оперы?

Андрей Клемм: Расписание на первый месяц уже есть. Опера Гарнье (историческое здание Парижской оперы) официально закрыта до 31 декабря. Нынешней ситуацией воспользовались, чтобы поменять сценическое оборудование - это давно планировалось провести, только сделают это на год раньше. Этой сценой мы пользоваться не сможем, занавес будет закрыт. Но уже на 17 сентября там запланирован первый спектакль - перед занавесом, над оркестровой ямой, построят просцениум. Если все пойдет по плану, балет будет показывать на нем две программы - современную и классическую, видимо, собранную из па де де. В Опера Бастий (вторая сцена Парижской оперы) спектакли начинаются 22 ноября блоком "Баядерки". Одновременно должны показывать оперы "Травиата" и "Кармен".

Хорошая идея - проводить мастер-класс прямо на мосту Сольферино перед музеем д’Орсэ

Известно ли, как будут функционировать массовые коллективы? Как вообще изменятся условия работы?

Андрей Клемм: Сезон был очень тяжелый. Всем хочется скорее опять выйти на сцену - это главное предназначение артистов. С одной стороны, все сейчас выглядит зыбко, мы ждем, будет ли вторая волна коронавируса. С другой, пока что я неопределенности не чувствую: нам очень повезло, что наши зарплаты не были урезаны, и все эти месяцы все действуют по разработанному плану, он есть у каждого сотрудника.

Справка "РГ"

Москвич Андрей Клемм стал вторым русским балетным педагогом, за 350 лет попавшим в недра Парижской оперы. Его уроки,основаны на русской школе и опыте исполнения западной хореографии.