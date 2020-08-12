АО смогут проводить очные собрания акционеров онлайн

АО получат право проводить общие собрания акционеров полностью в режиме онлайн. Соответствующий проект федерального закона Минэкономразвития направило на согласование в Минфин России и Центробанк, сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно документу, бюллетени для голосования будут направляться через рассылку на электронную почту. Для участия в собрании акционеры смогут использовать специальные приложения.

Инициатива министерства гармонично вписывается в условия постковидной реальности, полагает замминистра экономического развития Илья Торосов. "Бизнес-процессы совершенствуются постоянно, ведь от них зависит конкурентноспособность бизнеса. Урок пандемии состоит в том, что мы находим новые пределы гибкости корпоративных процедур, новые возможности сокращения издержек. При этом законодательство не должно отставать от развития технологий", - сказал Торосов.