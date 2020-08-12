Археологи читают страницы исторических летописей Беларуси

Даже грозовые тучи пандемии коронавируса не смогли надолго опустить шлагбаум на пути к большинству археологических памятников Беларуси, констатирует заместитель директора по научной работе Института истории национальной академии наук Вадим Лакиза.

Уточнив в интервью БЕЛТА, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране "были приняты определенные ограничительные меры, но и они позволили ненамного уменьшить объем археологических исследований". Более того, по его словам, не прекращались и спасательные исследования в зонах индустриальных новостроек республики.

На территории Беловежской пущи, в частности, продолжается строительство археологического музея под открытым небом. По замыслу ученых, этот туристический объект, о котором уже рассказывал "СОЮЗ", будет включать в себя шесть музейных комплексов, которые отразят особенности развития материальной и духовной культуры разных исторических периодов - от каменного века до Средневековья.

Уникальный природный заповедник, по оценке экспертов, идеально вписался в урочище около деревни Каменюки. Именно здесь параллельно с научными изысканиями на уже исследованных участках памятника археологии строители и воссоздают стоянку древнего человека: жилые и хозяйственные постройки, соответствующие истории и культуре каждого периода. По археологическим данным, в частности, было воссоздано укрепленное городище, которое относится к VIII веку до нашей эры - V веку нашей эры. Вслед за ним появились древнегерманское подворье и поселение славян II-IV и V-IX веков нашей эры.

В зоне строительства, пояснил Лакиза, в этом году ученые уже исследовали памятники археологии каменного, бронзового и раннего железного веков. "Получены важные материалы для характеристики материальной и духовной культуры первобытных людей, которые заселяли эти земли несколько тысяч лет тому назад. В их числе фрагменты керамики, каменного сверленого топора, скифский наконечник стрелы. На основе этих материалов проводится реконструкция артефактов, которые войдут в экспозицию археологического музея под открытым небом", - рассказал ученый.

Местом исследований стала и зона будущего строительства нефтепровода на территории Гомельской и Могилевской областей. Экспедиция Института истории под руководством Анны Тимофеенко уже обследовала территорию на протяжении приблизительно 200 км - леса, луга, поймы и террасы рек. По словам Лакизы, выявлены сотни интересных артефактов, в том числе каменные и кремниевые орудия труда, фрагменты лепной и гончарной керамики, изделия из металла.

А на территории строительства Нежинского горно-обогатительного комбината исследуются два памятника археологии около деревни Обчин: каменного века и эпохи Средневековья. "Каждый новый предмет, выявленный во время раскопок, для нас очень важен. Это различные кремниевые орудия труда, каменные изделия, древняя посуда, предметы материальной культуры из железа и даже наконечник стрелы", - рассказал о находках историк.

Обнаружен новый памятник археологии и в городе Любань в Белорусской области, который относится к эпохе мезолита и неолита. Местное поселение, полагает он, было перекрыто пластом торфа, который и позволил сохранить деревянные и костяные изделия, амулеты, янтарь.

А археологи под руководством Ольги Левко работают в Полоцке, где севернее Софийского собора - первой каменной постройки на территории Беларуси - строится кадетское училище. Здесь ими найдены следы нескольких деревянных строений XII-XVIII веков. Более того, поисковики обнаружили гирьки, восточные и европейские монеты, фрагменты амфор. Даже нательный крест скандинавского типа, который датируется десятым веком.

Ведутся раскопки, рассказал Лакиза, и на территории Кривинского торфяника в Витебской области, который оценивается исследователями как один из уникальнейших комплексов неолита и бронзового века на территории Восточной Европы. Местное поселение, полагает он, было перекрыто пластом торфа, который и позволил сохранить деревянные и костяные изделия, амулеты, янтарь.

Еще одна экспедиция Института истории работает около деревни Кокорица в Брестской области. Там тоже, по данным историков, сохранились следы древнего поселения, артефакты эпохи неолита и бронзового века.