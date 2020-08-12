Теннисисты, возвращающиеся на корт после коронавирусной паузы, могут почувствовать себя героями фильма "Парень из пузыря". Это американская комедия начала 2000-х годов. Но игрокам ATP и WTA сейчас точно не до шуток.

Концепцию "безопасного пузыря" уже приняли организаторы Открытого чемпионата США, который стартует 31 августа. Жесткие ограничения и правила, касающиеся запрета на свободное передвижение по Нью-Йорку и постоянного нахождения в отеле во внесоревновательный период, потенциальные участники восприняли в штыки. С турнира снялись уже 26 человек. Главная причина отказов звучит тактично и политкорректно - нежелание рисковать здоровьем. Хотя 118-я ракетка мира Барбора Крейчикова не забыла упомянуть об одной детали: "Было бы грустно играть там, где шесть недель назад была больница, в которой лечились действительно очень-очень больные люди".

Оргкомитет Открытого чемпионата Австралии явно учел реакцию игроков. Но от так называемых пузырей, похоже, полностью отказаться не получится. Директор соревнований Крэйг Тили рассказал, как это будет работать в Австралии в январе 2021 года.

По его словам, в стране появятся пять "пузырей" - в Перте, Брисбене, Сиднее, Аделаиде и Мельбурне, в которых будут базироваться участники. Специально нанятый эксперт будет следить, чтобы вся эта система не дала сбой.

- Мы откроем наши "биопузыри" в начале декабря, игроки смогут прибыть в любое время, - приводит слова Крэйга Тили Reuters. - Когда они приедут, то им не придется находиться в отеле 14 дней, как значится в нынешних требованиях. Каждый год мы подчеркиваем, что Australian Open - это "счастливый "Шлем", но теперь мы говорим, что это еще и безопасный "мэйджор".

Безопасность обещают обеспечить не только теннисистам, но и болельщикам. В отличие от US Open, на кортах в Мельбурн парке будут присутствовать 400 тысяч зрителей. Это вдвое меньше, чем во время прошлогоднего розыгрыша. Но это отличные цифры. Конечно, в этой ситуации соблюдение социальной дистанции и ношение масок будет обязательным.