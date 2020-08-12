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12.08.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Цены - огонь

Авиакомпании пригрозили повысить цены на билеты из-за дорогого керосина
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Стоимость авиатоплива в аэропортах России в августе выросла на десятки процентов по сравнению с июлем, пожаловалась Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в письме министру транспорта Евгению Дитриху. Растущая стоимость топлива нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса и приведет к подорожанию авиабилетов, отмечают в АЭВТ. Эксперты такое повышение цен считают обычным для "высокого" сезона, а в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили,что ситуация может быть вызвана желанием авиакомпаний покупать авиакеросин на торгах, а не на бирже.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным авиакомпаний, в период с 11 августа по 10 сентября этого года больше всего цены выросли в аэропорте Кольцово (Екатеринбург) - сразу на 62%. В Краснодаре, например, рост цен составил 48,4%, в Санкт-Петербурге - 18%. Авиаторы попросили минтранс совместно с минэнерго и ФАС инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиакеросина. Минтранс обсудит скачок цен с минэнерго, ФАС, авиакомпаниями и поставщиками на следующей неделе, сообщили в министерстве. В ФАС заявили, что инициируют проверку достоверности информации о росте цен.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Конечная стоимость авиационного керосина в аэропортах состоит из стоимости керосина и сопутствующих услуг, в частности, его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний, отметили в ФАС. По данным ведомства, на 10 августа 2020 года оптовая то есть биржевая цена на авиакеросин на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года. Иначе говоря, авиакомпании не должны испытвать сложностей в обеспечении авиакеросином в аэропортах, заметили в ведомстве. Необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, учитывая, что стоимость топлива напрямую влияет на конечную стоимость авиабилетов и доступность полетов, добавили в ФАС.

Авиакомпании действительно испытывают серьезные сложности. Пассажиропоток, на пике пандемии падавший на 90%, начал восстанавливаться только с мая этого года. При этом, поддерживают рост пассажиропотока в том числе низкие цены на авиабилеты, и этому помогало снижение цен на авиакеросин. С января они падали, причем достаточно существенно, а теперь восстанавливаются, и если сравнивать с уровнем прошлого года, то роста цен не произошло, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В некоторых случаях цены на авиакеросин в этом году оказываются даже ниже прошлого года.

В самом по себе повышении цен на авиакеросин в августе нет ничего экстраординарного. Во II квартале поставщики авиатоплива понесли убытки, теперь им нужно компенсировать потери, добавляет глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Когда спрос достигает пика, поставщики авиатоплива, как правило, повышают цены, говорит он. Кроме того, если рассматривать оптовые цены, а не те, которые объявляются на официальных сайтах поставщиков, стоимость топлива будет ниже, отмечает эксперт.

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Доля авиатоплива в издержках авиакомпаний колеблется от 20 до 30%, на некоторых направлениях издержки авиаперевозчиков из-за роста стоимости топлива могут вырасти на 10-15%. Тем, у которых нет финансовой подушки, придется переложить эти затраты на пассажиров. "Но так как спрос на перевозки не очень большой и международные линии обслуживаются в очень усеченном режиме, платежеспособных пассажиров на всех не хватит. Авиакомпании окажутся перед выбором - лететь себе в убыток, но получать стабильный денежный поток, либо недополучать пассажиров и сократить парк воздушных судов, говорит Пантелеев. Скорее всего, в итоге произойдет банкротство ряда авиакомпаний, конкуренция на рынке снизится, и цены вырастут до того уровня, который позволит авиакомпаниям сводить концы с концами, заключает эксперт.

Авиакомпании не будут сейчас повышать цены, но некоторые из них могут стать банкротами

Без государственной поддержки выйти безболезненно из сложившейся ситуации вряд ли удастся, добавляет Борисов. Правительство из своего резервного фонда уже выделило 23,4 млрд рублей на субсидии авиакомпаниям в этом году. Пока Росавиация распределила из этой суммы около 12 млрд рублей. Эти средства авиакомпании могли направить на выплату зарплат сотрудникам, оплату услуг аэропортов, лизинга. Кроме того, авиакомпаниям разрешили выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за билеты на отмененные рейсы. Также в конце мая правительство выделило 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов. Однако пока в основном выполняются внутренние рейсы, которые и до пандемии были на грани рентабельности, авиакомпании продолжают копить долги. По мнению авиаперевозчиков, сумму субсидий стоит увеличить.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС

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