Авиаперевозчики могут повысить цены на билеты из-за подорожания топлива

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой рассмотреть проблему резкого роста стоимости авиационного керосина. Авиаперевозчики просят Минтранс, Минэнерго и ФАС инициировать проверку обоснованности повышения цен. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Стоимость топлива по итогам проведенных тендеров, отмечается в письме, по сравнению с июлем выросла в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на 62,1%, Домодедово - 33,4%, Жуковском - 36%, аэропорту Санкт-Петербурга - 18%, Владивостоке - 20,4%, Благовещенске - 21,1%, Иркутске - 28,1%, Краснодаре - 48,4%, Красноярске - 48,6%.

По мнению участников рынка авиаперевозок, эта ситуация нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса. Увеличение стоимости авиакеросина неизбежно приведет к подорожанию авиабилетов.

Во время пандемии из-за закрытия границ авиакомпании вынуждены были сократить объемы перевозок. Для пострадавших перевозчиков правительство выделило из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей. Еще 10,9 млрд рублей было предоставлено на поддержку российских аэропортов.