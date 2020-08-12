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12.08.2020 10:00
Рубрика: Экономика

Авиаперевозчики могут повысить цены на билеты из-за подорожания топлива

Текст: Ольга Игнатова
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой рассмотреть проблему резкого роста стоимости авиационного керосина. Авиаперевозчики просят Минтранс, Минэнерго и ФАС инициировать проверку обоснованности повышения цен. Об этом сообщается на сайте ассоциации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость топлива по итогам проведенных тендеров, отмечается в письме, по сравнению с июлем выросла в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) на 62,1%, Домодедово - 33,4%, Жуковском - 36%, аэропорту Санкт-Петербурга - 18%, Владивостоке - 20,4%, Благовещенске - 21,1%, Иркутске - 28,1%, Краснодаре - 48,4%, Красноярске - 48,6%.

Фото: EPA
Авиаперевозки восстанавливаются быстрее ожиданий

По мнению участников рынка авиаперевозок, эта ситуация нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса. Увеличение стоимости авиакеросина неизбежно приведет к подорожанию авиабилетов.

Во время пандемии из-за закрытия границ авиакомпании вынуждены были сократить объемы перевозок. Для пострадавших перевозчиков правительство выделило из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей. Еще 10,9 млрд рублей было предоставлено на поддержку российских аэропортов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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