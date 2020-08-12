Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден принял одно из самых важных решений в предвыборной гонке: назвал имя своего потенциального вице-президента, в связке с которым он попытается выселить Дональда Трампа из Белого дома. Большого сюрприза не произошло, Байден сделал наиболее логичный выбор из тех, кого рассматривал. В тандем к себе он подобрал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис, которая и сама пробовала силы на демократических праймериз, но не преуспела. "Мне нужен в пару человек, который будет жестким, умным и готовым к лидерству, - пояснил Байден свой выбор. - Камала - именно такой человек".

На праймериз Джо Байден и Камала Харрис обменялись резкими "любезностями", но теперь им нужно поладить ради общей цели - победы над Трампом. Фото: REUTERS

В американских новостях об этом решении преобладают эпитеты "исторический выбор" и "первая". Первая афроамериканка, да еще и с азиатскими корнями, которая станет кандидатом в вице-президенты. А в случае победы - первая женщина, которая занаяла бы эту должность. Этим выбором Байден убил даже не двух, а целую стаю зайцев.

Предвыборный тандем как без женщины, так и без представителя нацменьшинств для демократов в сегодняшних реалиях немыслим. После первого президента-афроамериканца Барака Обамы демпартия в 2016 году планировала новую веху - первую женщину-президента Хиллари Клинтон. Но не вышло. На этом фоне нынешние праймериз для них стали шагом назад: ни одна из участвовавших в праймериз женщин не составила серьезной конкуренции, равно как и кандидаты из числа меньшинств. Все из опасений того, что они не сдюжат схватки с Трампом. В результате все три фаворита демократических праймериз были белыми мужчинами возрастом за 70. Но диктат либеральных ценностей и развернувшаяся на улицах Америки борьба за расовое равенство, конечно, требовали разбавить столь консервативный выбор основного кандидата.

В американской политике недостатки кандидата в президенты принято балансировать выбором вице-президента. Атмосферу в рядах демпартии наглядно демонстрирует случай сенатора Эми Клобушар. Она также участвовала в праймериз и выступила удачнее Харрис, но когда ее имя стали упоминать как потенциальную пару к Байдену, она сама заранее отказалась из-за своего цвета кожи. Клобушар - белая, а, как она сама дала понять, напарницей Байдена должна быть афроамериканка.

Предвыборный тандем как без женщины, так и без представителя нацменьшиснтв для демократов в сегодняшних реалиях немыслим

В наибольшей степени из тех, кого рассматривал Байден, этим требованиям отвечали Харрис и бывший постпред США при ООН Сьюзан Райс. Но Райс известна публике прежде всего как внешнеполитический чиновник, а к тому же никогда не участвовала в выборах. В то время как 55-летняя Харрис избиралась в сенат и участвовала в праймериз, а также имеет внутриполитический багаж.

Статуя "Рабочий и колхозница" может заменить одинокую статую Свободы после очередного "вмешательства" Россиив американские выборы. Фото: AP/ Сергей Михеев

Так кто же такая Камала Харрис? Ее отец - выходец с Ямайки, мать - из Индии. Сама Харрис замужем за юристом, они воспитали двух приемных детей. Выпускница вашингтонского и Университета Говарда, созданного в свое время специально для негритянского населения, и Университета Калифорнии. Работала окружным прокурором в Сан-Франциско, генпрокурором Калифорнии, а с 2017 года сенатором от этого штата. На последней должности занимала характерные для демократов и критикующие Трампа позиции - поддержка мигрантов, развитие зеленой экономики, ограничения на ношение оружия.

На праймериз и во время многочисленных слушаний в Вашингтоне отметилась сильными навыками прокурора. Станет ли это эффективным оружием против Трампа - вопрос. С одной стороны, тот очень волен с выражениями и подловить его нетрудно. С другой - это, как показала практика, попросту не всегда работает против Трампа и не отталкивает от него электорат.

Но, несмотря на большие ожидания и пророчившийся ей статус одного из фаворитов, попытка Харрис побороться на праймериз обернулась провалом. Пожалуй, единственным ярким моментом стала ее острая перепалка на дебатах с Байденом, что сильно подмочило тому старт кампании. Даже либеральная The New York Times в подробном разборе причин крушения ее президентских амбиций вынесла нелестный вердикт: "Она зарекомендовала себя нестабильным кандидатом, который меняет заявления и тактику без особого эффекта и имеет команду, раздробленную на части". Харрис не могла четко определиться, на чьей она стороне во внутрипартийном споре между умеренными и прогрессивными демократами. А ее штаб испытывал явные организационные трудности. Газета из калифорнийского Сакраменто заметила: "Если не получается организовать даже свой штаб, то как управлять страной?".

Поэтому, хотя выбор как самого Байдена, так и Харрис демократы называют самым логичным, к сбалансированности этого дуэта есть вопросы. Во-первых, это конфликт между Байденом и Харрис на праймериз, хотя политикав США - это шоу, поэтому перепалки на камеру переоценивать не стоит. Во-вторых, Сонный Джо, как Байдена называет Трамп, в силу возраста часто допускает ляпы на публике, а Харрис и сама эмоциональный политик.

Тем не менее демократы, сплотившиеся вокруг цели разгромить Трампа, бросились наперебой восхвалять выбор Байдена самыми пафосными, но приевшимися эпитетами о том, как этот тандем наконец-то объединит Америку, выведет ее из кризисов и перестроит будущее.

Для республиканского лагеря новость большой неожиданностью не стала. "Невероятно скверная (англ. nasty) женщина", - откомментировал Трамп. Такая нередкая из уст главы Белого дома характеристика для женщин-демократов и феминисток - все равно что орден почета. Трамп, как и всем своим конкурентам, сразу придумал ей обидное прозвище: Лицемерная Камала (англ. Phony Kamala). По его мнению, в планах Харрис - повышение налогов, ликвидация второй поправки к Конституции США, гарантирующей право на огнестрельное оружие, сокращение военных расходов и новые ограничения для энергетического сектора. Трамп уверен, что с такими взглядами "нельзя победить в штатах", считающихся ключевыми с точки зрения итогов выборов. Наконец, по его мнению, Харрис много раз "говорила неправду" и "отвратительно" вела себя с Байденом.

Для самой Харрис это станет попыткой реабилитироваться после провала на праймериз и закрепиться в качестве лидера нового поколения политиков демпартии. Ведь хотя в партии давно идут разговоры о том, что омоложение назрело и поколению Байдена и Клинтон пора на покой, замены им национального масштаба помоложе пока не видно. Если 77-летний Байден победит в ноябре и, как ожидается, в силу преклонного возраста откажется от переизбрания в 2024 году, Харрис может подхватить эстафету и пересесть в президентское кресло.

Тандем Байден - Харрис будет официально утвержден на съезде демпартии в Милуоки 17-20 августа, который из-за пандемии почти целиком пройдет в виртуальном формате.