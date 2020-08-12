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Рубрика: В мире

Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США

Текст: Максим Макарычев
Вероятный кандидат на пост президента США Джо Байден выбрал в качестве своего напарника на выборах Камалу Харрис. Таким образом, сенатор от Калифорнии станет первой темнокожей американкой, баллотирующейся на пост вице-президента от крупной политической партии. Утверждение кандидатур Байдена и Харрис произойдет на партийном съезде демократов, который состоится 17 августа.
Фото: EPA/ETIENNE LAURENT Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
Фото: EPA/ETIENNE LAURENT

"Я решил, что Камала Харрис - лучший человек, который поможет мне вести борьбу с Дональдом Трампом и Майком Пенсом, а затем возглавить эту нацию, начиная с января 2021 года", - заявил предполагаемый кандидат в президенты от демократов.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Харрис, которая в последние годы стала одним из наиболее непримиримых противников нынешнего главы Белого дома, во время слушаний в сенате вела "допросы с пристрастием" кандидатов Трампа, предложенных им после его избрания на пост президента. Об этом напоминает телеканал CNN.

В предвыборном штабе Трампа заявили: выбор соперника является доказательством того, что Байден - это "пустая оболочка, наполненная крайними намерениями радикалов левого толка".

55-летняя Харрис стала третьей женщиной, которая стала кандидатом в вице-президенты от крупной политической партии, после Джеральдин Ферраро, предложенной в качестве вице-президента от демократов в 1984 году и Сары Пэйлин, выбранной в качестве вице-президента от республиканцев в 2008 году.

Понимая, что его возраст может беспокоить некоторых избирателей, 77-летний Байден сказал, что он является "мостом" между старой гвардией и новым поколением лидеров-демократов, и поэтому выбрал Харрис, которая более чем на 20 лет моложе его. Еще до начала пандемии Байден дал понять, что, скорее всего, предложит пост вице-президента женщине. Выбор Байдена происходил в строжайшей секретности, он разговаривал с претендентами лично, рассмотрев кандидатуры десяти женщин-политиков. Камала Харрис и бывший советник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс - считались наиболее серьезными кандидатами на этот пост. Байден назвал Харрис "бесстрашным борцом за права маленького человека" и "одним из лучших государственных служащих страны".

В свое время, в бытность генеральным прокурором Калифорнии, Камала Харрис тесно сотрудничала с покойным сыном Байдена, Бо, известным юристом, который умер от рака мозга в возрасте 46 лет.

Фото: REUTERS/Larry Downing
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Любопытно, что когда Харрис баллотировалась на пост кандидата в президенты США на нынешних выборах, отмечает ВВС, она постоянно конфликтовала с Байденом во время дебатов на первичных выборах, особенно критикуя его за "рабочие отношения" с бывшими сенаторами, которые выступали за расовую сегрегацию.

Сенатор-демократ появилась на свет в Окленде, штат Калифорния, в семье двух иммигрантов: матери, родившейся в Индии, и отца, уроженца Ямайки. Она закончила университет Говарда, один из главных американских вузов для темнокожих, назвав свою учебу в нем "одним из самых важных событий в ее жизни".

Затем Харрис получила диплом юриста в Калифорнийском университете в Гастингсе и начала свою карьеру в окружной прокуратуре округа Аламеда. Она стала главным прокурором Сан-Франциско в 2003 году, а позже и генеральным прокурором Калифорнии, самого густонаселенного штата Америки. За почти два срока пребывания на посту генпрокурора, Камала Харрис приобрела репутацию одной из восходящих звезд Демократической партии, и в 2017 году стала сенатором.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Она выдвинула свою кандидатуру на пост президента США в начале 2019 года. Однако, несмотря на высокий рейтинг доверия среди демократов, ей не удалось ясно и понятно для американцев сформулировать свою предвыборную стратегию. Она часто давала запутанные ответы на вопросы.

В итоге лозунг "Камала - страж порядка" стала рефреном ее предвыборной кампании, помешав ее попыткам завоевать более либеральную демократическую базу во время праймериз. Вместе с тем, по мнению аналитиков, опыт ее работы в правоохранительных органах может оказаться полезным на выборах президента, когда демократам понадобится привлечь на свою сторону более умеренных и консервативных избирателей.

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