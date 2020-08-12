Белорусские шашистки вышли в финал онлайн-турнира Кубка наций

Виртуозную игру, признаются спортивные комментаторы, демонстрируют белорусские шашистки, выйдя в финал онлайн-турнира Кубка наций, который состоится в ближайший четверг. Как известно, состязания по 100-клеточным шашкам проходят под эгидой Всемирной федерации шашек (FMJD).

Очаровательные мастера интеллектуальных головоломок из Синеокой по итогам двух встреч, уточняет БЕЛТА, одержали в полуфинале победу над командой Украины со счетом 6:2 и 3:5. И теперь, в финале, им предстоит спортивная дуэль с партнерами из Монголии.

Кстати, онлайн-турнир среди мужских и женских команд проходит на платформе lidraughts.org. К сожалению, белорусские представители мужской сборной уже завершили свое выступление. Дело в том, что на предварительном этапе минчане заняли четвертую позицию среди 29 сборных и попали в число 14 участников плей-офф, но в 1/8 финала мужчины уступили шашистам из Гвинеи-Бисау.

А вот у женщин ситуация складывается пока более благоприятно, констатируют обозреватели. Во-первых, уже на старте состязаний белорусская сборная одолела команду Нидерландов, правда, второй раунд пропустила из-за нечетного количества участников, а в третьем сыграла вничью со спортсменками Украины.

Зато в четвертом туре белоруски одолели команду Латвии. В пятом туре они уступили соперницам из России. И хотя в шестом туре одержали викторию над Израилем, но затем их вновь ожидало поражение - от партнеров из Монголии.

В восьмом раунде белорусские мастера выиграли у команды Китая, а в девятом - у Суринама. Успешно сложились и следующие два раунды для минчанок: они одолели Эстонию и Бразилию. Теперь в матче за победу им предстоит вновь сразиться с представительницами из Улан-Батора. Первый раунд намечен на 14 августа, второй на субботу, 15 августа.

Что касается финалистов мужского турнира, то они определятся 13 августа. В 1/2 финала Россия играет с Нидерландами, а Латвия - с Украиной.