Новости

На Еву Грин подали в суд за срыв съемок 12:11
Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах 12:06
Британская рок-группа Muse сняла фильм о загадочном вирусе 11:51
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне 11:36
В Минске открылась выставка об истории Купаловского театра 11:28
Иммунолог назвал важную особенность вакцины от коронавируса 11:26
БЕЛАЗ поставит два 30-тонника в Оренбургскую область 11:24
Правительство Германии расширит участие в 14 крупных концернах 11:21
В Москве из-за ухудшения погоды объявлен "желтый" уровень опасности 11:05
Шесть корветов закажет Минобороны на Амурском судостроительном заводе 11:05
Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель 11:03
В Москве зафиксированы 689 новых случаев заражения коронавирусом 10:49
Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех 10:30
Неубиваемая: Lada Vesta пробежала почти 300 тысяч км в такси 10:27
В Беларуси запретили торговлю пиротехникой 10:24
Российские врачи заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Киргизии 10:16
Спасатели МЧС России нашли еще два тела погибших в Бейруте 10:04
В Монголии умер еще один зараженный бубонной чумой 09:53
За отсутствие масок в транспорте москвичей оштрафовали на 237 млн рублей 09:47
СМИ: "Спартак" близок к приобретению футболиста "Страсбура" Кенни Лала 09:35
Франкфуртский марафон отменен из-за коронавируса 09:34
Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод 09:24
Еще 1088 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
Экс-посол России в Минске назвал главную цель протестов в Беларуси 09:21
Протестующие в Минске разгромили милицейский автобус и подожгли киоск 09:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 12:06
Рубрика: Общество

Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах

Текст: Ксения Колесникова

Студенты педагогических специальностей видят в профессиональных конкурсах хорошую возможность для развития - 83% готовы принять участие в подобных проектах. Такие результаты исследования представил на форуме "Территория смыслов" генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Эксперты: У каждого пятого учителя не хватает навыков дистанционной работы

Четвертая смена форума "Территория смыслов" "Вызовы образования" стартовала во вторник в Мастерской управления "Сенеж". Опрос, представленный на первой сессии смены, проводился в июле 2020 года среди 10 тысяч студентов - будущих педагогов - из 60 вузов страны.

- Мы узнали, что в профессию молодежь приходит по любви. По любви к детям и желанию их чему-то научить - более 26% выбрали этот вариант ответа. Рядом идет желание и самому непрерывно развиваться: порядка 18% опрошенных считают важным непрерывное саморазвитие учителя. Это как раз про наш конкурс "Учитель будущего". Более 28% считают важным признание коллег и детей, - рассказал Алексей Комиссаров. - Считает ли молодежь конкурсы хорошим инструментом для профессионального развития педагогов - как опытных, так и начинающих? 83% готовы поучаствовать в таких проектах.

Он добавил, что 55% респондентов на вопрос "Существуют ли возможности карьерного роста учителя в современной российской школе" ответили положительно. "При этом 24% опрошенных считают основным показателем успешности учителя высокие результаты его учеников", - добавил генеральный директор АНО.

Опрос "Карьерные ожидания и возможности самореализации студентов, обучающихся по педагогическим специальностям (или направлениям)" проводился АНО "Россия - страна возможностей" совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ в рамках подготовки студенческого трека профессионального конкурса "Учитель будущего".

Запуск студенческого трека профессионального конкурса "Учитель будущего" планируется параллельно со стартом его второго сезона в ноябре 2020 года.

Вузовским преподавателям помогут получить навыки работы онлайн

Напомним, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал 19 ноября 2019 года. В нем нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Данный проект на этапе заявочной кампании объединил более 39,5 тысяч учителей из всех уголков страны, из которых более 7500 младше 30 лет. Испытания конкурса: дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал. Конкурс "Учитель будущего" проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Общество Образование Правительство Минобрнауки Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США
Главы российского парламента поздравили личный состав и ветеранов ВВС
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку