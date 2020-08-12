Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах

Студенты педагогических специальностей видят в профессиональных конкурсах хорошую возможность для развития - 83% готовы принять участие в подобных проектах. Такие результаты исследования представил на форуме "Территория смыслов" генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Четвертая смена форума "Территория смыслов" "Вызовы образования" стартовала во вторник в Мастерской управления "Сенеж". Опрос, представленный на первой сессии смены, проводился в июле 2020 года среди 10 тысяч студентов - будущих педагогов - из 60 вузов страны.

- Мы узнали, что в профессию молодежь приходит по любви. По любви к детям и желанию их чему-то научить - более 26% выбрали этот вариант ответа. Рядом идет желание и самому непрерывно развиваться: порядка 18% опрошенных считают важным непрерывное саморазвитие учителя. Это как раз про наш конкурс "Учитель будущего". Более 28% считают важным признание коллег и детей, - рассказал Алексей Комиссаров. - Считает ли молодежь конкурсы хорошим инструментом для профессионального развития педагогов - как опытных, так и начинающих? 83% готовы поучаствовать в таких проектах.

Он добавил, что 55% респондентов на вопрос "Существуют ли возможности карьерного роста учителя в современной российской школе" ответили положительно. "При этом 24% опрошенных считают основным показателем успешности учителя высокие результаты его учеников", - добавил генеральный директор АНО.

Опрос "Карьерные ожидания и возможности самореализации студентов, обучающихся по педагогическим специальностям (или направлениям)" проводился АНО "Россия - страна возможностей" совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством просвещения РФ в рамках подготовки студенческого трека профессионального конкурса "Учитель будущего".

Запуск студенческого трека профессионального конкурса "Учитель будущего" планируется параллельно со стартом его второго сезона в ноябре 2020 года.

Напомним, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей" стартовал 19 ноября 2019 года. В нем нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Данный проект на этапе заявочной кампании объединил более 39,5 тысяч учителей из всех уголков страны, из которых более 7500 младше 30 лет. Испытания конкурса: дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал. Конкурс "Учитель будущего" проходит в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".