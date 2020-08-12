Бороться с коронавирусом в Абхазии помогут российские специалисты

Российские врачи помогут лечить пациентов с коронавирусом в Абхазии, сообщили в Минздраве России.

В ведомстве рассказали, что в республику прибыли медики из Сеченовского университета, которые уже приступили к работе. Они будут оказать консультационную и практическую помощь по лечению пациентов с COVID-19 специалистам Гудаутской центральной районной больницы, где находятся 40 граждан Абхазии с подтвержденным диагнозом. В обязанности российских врачей также входит непосредственная работа с пациентами, мониторинг лекарственного обеспечения и расходных материалов.

"У нас большой опыт по лечению ковид-инфекции, с начала эпидемии мы вели более 10 000 пациентов, - рассказала профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Сеченовского университета Елена Попова, которая возглавила бригаду из 6 человек, прибывшую в республику. Она также пояснила, что через неделю их сменит другая группа специалистов, то есть российские медики будут работать в Абхазии вахтовым методом.

Сейчас в Гудаутской больнице готовится помещение для установки компьютерного томографа, который доставят из России.