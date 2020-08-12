Спорт
12.08.2020 16:00
Текст: Артур Нанян (arsenal-1886@mail.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 30(946)

"Динамо" бьет

Брестский клуб впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов
На этой неделе стартовал квалификационный раунд главного европейского клубного турнира - Лиги чемпионов. В нем примет участие как российская, так и белорусская команды: "Краснодар" и брестское "Динамо".
Артем Милевский - самый известный игрок и вице-капитан брестской команды. Фото: Twitter.com / @dynamobrest Артем Милевский - самый известный игрок и вице-капитан брестской команды. Фото: Twitter.com / @dynamobrest
Артем Милевский - самый известный игрок и вице-капитан брестской команды. Twitter.com / @dynamobrest

Из-за более высокого рейтинга российского первенства краснодарцы начнут свой путь с третьего (предпоследнего) раунда. То есть им необходимо будет обыграть двух соперников для попадания в основную сетку соревнований. А динамовцам для этого предстоит пройти сразу четыре этапа.

Уже сейчас можно сказать, что само по себе участие в квалификации Лиги чемпионов - большой успех для брестского клуба.

О "Динамо" громко заговорили весной 2018 года, когда весь мир взбудоражила новость о переезде легендарного Диего Марадоны в Беларусь. Он занял пост главы правления "бело-голубых" и привлек внимание болельщиков всего мира к "Динамо". Впрочем, проработал Марадона на новом месте недолго: через несколько месяцев он уехал в Мексику и вернулся к тренерской деятельности.

Ну а "Динамо" продолжило свой путь. И надо отметить, небезуспешно: в прошлом году команда прервала 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ и впервые в истории стала чемпионом страны. Собственно, именно благодаря победе в национальном первенстве Брест впервые пробился в Лигу чемпионов.

По итогам жеребьевки квалификации динамовцам выпала казахстанская "Астана". Соперник более чем искушенный в еврокубковых баталиях, но отнюдь не непроходимый.

Для определения победителя этой дуэли будет только один поединок, который пройдет в Беларуси 18 или 19 августа.

Свое мнение о перспективах "Динамо" в интервью "СОЮЗу" высказал бывший форвард сборной СССР, заслуженный мастер спорта СССР, тренер, победитель Олимпийских игр 1988 года Анатолий Бышовец.

Фото: РИА Новости
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Следили за белорусским чемпионатом, пока все остальные первенства были на карантине?

Анатолий Бышовец: Конечно, когда была возможность, я смотрел матчи. Хочу отметить, что в некоторых из них команды показывали весьма качественный футбол. По самоотдаче и желанию выиграть никого нельзя было упрекнуть.

Как вам уровень первенства в целом?

Анатолий Бышовец: Понятно, что в чемпионате Беларуси нет звезд, но в целом уровень достаточно неплохой. Когда смотришь несколько матчей подряд и уже лучше представляешь себе, кто и чего стоит, становится интересно следить за турниром и дальше. В этом смысле, я думаю, у белорусского первенства могли появиться новые болельщики.

Брестское "Динамо" впервые выступит в Лиге чемпионов. Как думаете, есть у команды шансы пробиться в групповой этап?

Анатолий Бышовец: Если объективно, то это маловероятно. Многое будет зависеть от соперников и от того, как тренер подготовит команду к матчам. Вообще в футболе нет ничего невозможного. Однако я полагаю, что для "Динамо" будет большим успехом пробиться в следующий раунд квалификации.

к слову

Лига чемпионов - самое престижное футбольное соревнование в Европе. Со своего первого розыгрыша в 1955 году и до 1992 года состязание называлось Кубком европейских чемпионов, в 1992 году турнир стал именоваться Лигой чемпионов.

Победителем Лиги становились 22 клуба, 12 из них завоевывали трофей более одного раза. Рекордсменом является мадридский "Реал" - 13 раз. "Реал" - единственная команда в истории, побеждавшая в Лиге чемпионов трижды подряд. В топ-10 также входят "Милан" (семь титулов), "Ливерпуль" (шесть), "Бавария" и "Барселона" (по пять), "Аякс" (четыре), "Интер" и "Манчестер Юнайтед" (по три), "Ювентус", "Бенфика" и "Ноттингем Форрест" (по два).

Что касается российских и белорусских клубов, то у них тоже были определенные успехи в Лиге чемпионов. Наивысшего достижения среди российских команд добился московский "Спартак", добравшийся до полуфинала в сезоне 1990/91, уступив в нем сербской "Црвене Звезде". Из последних результатов стоит отметить выход питерского "Зенита" в 1/8 финала, в котором он оказался слабее португальской "Бенфики".

Если говорить о белорусском первенстве, то единственным представителем этой национальной лиги, участвовавшим в групповой стадии Лиги чемпионов, является БАТЭ. Что любопытно - на данный момент клуб из Борисова провел в турнире ровно 100 матчей. Наиболее успешным для БАТЭ получился сезон 2012/13, когда белорусская команда сенсационно победила на своем поле мюнхенскую "Баварию" (3:1) в матче группового этапа. Выйти в следующую стадию борисовчанам не удалось, зато они заняли третье место в группе и пробились в плей-офф Лиги Европы.

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