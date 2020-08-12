Брестский клуб впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов

На этой неделе стартовал квалификационный раунд главного европейского клубного турнира - Лиги чемпионов. В нем примет участие как российская, так и белорусская команды: "Краснодар" и брестское "Динамо".

Из-за более высокого рейтинга российского первенства краснодарцы начнут свой путь с третьего (предпоследнего) раунда. То есть им необходимо будет обыграть двух соперников для попадания в основную сетку соревнований. А динамовцам для этого предстоит пройти сразу четыре этапа.

Уже сейчас можно сказать, что само по себе участие в квалификации Лиги чемпионов - большой успех для брестского клуба.

О "Динамо" громко заговорили весной 2018 года, когда весь мир взбудоражила новость о переезде легендарного Диего Марадоны в Беларусь. Он занял пост главы правления "бело-голубых" и привлек внимание болельщиков всего мира к "Динамо". Впрочем, проработал Марадона на новом месте недолго: через несколько месяцев он уехал в Мексику и вернулся к тренерской деятельности.

Ну а "Динамо" продолжило свой путь. И надо отметить, небезуспешно: в прошлом году команда прервала 13-летнюю гегемонию борисовского БАТЭ и впервые в истории стала чемпионом страны. Собственно, именно благодаря победе в национальном первенстве Брест впервые пробился в Лигу чемпионов.

По итогам жеребьевки квалификации динамовцам выпала казахстанская "Астана". Соперник более чем искушенный в еврокубковых баталиях, но отнюдь не непроходимый.

Для определения победителя этой дуэли будет только один поединок, который пройдет в Беларуси 18 или 19 августа.

Свое мнение о перспективах "Динамо" в интервью "СОЮЗу" высказал бывший форвард сборной СССР, заслуженный мастер спорта СССР, тренер, победитель Олимпийских игр 1988 года Анатолий Бышовец.

Следили за белорусским чемпионатом, пока все остальные первенства были на карантине?

Анатолий Бышовец: Конечно, когда была возможность, я смотрел матчи. Хочу отметить, что в некоторых из них команды показывали весьма качественный футбол. По самоотдаче и желанию выиграть никого нельзя было упрекнуть.

Как вам уровень первенства в целом?

Анатолий Бышовец: Понятно, что в чемпионате Беларуси нет звезд, но в целом уровень достаточно неплохой. Когда смотришь несколько матчей подряд и уже лучше представляешь себе, кто и чего стоит, становится интересно следить за турниром и дальше. В этом смысле, я думаю, у белорусского первенства могли появиться новые болельщики.

Брестское "Динамо" впервые выступит в Лиге чемпионов. Как думаете, есть у команды шансы пробиться в групповой этап?

Анатолий Бышовец: Если объективно, то это маловероятно. Многое будет зависеть от соперников и от того, как тренер подготовит команду к матчам. Вообще в футболе нет ничего невозможного. Однако я полагаю, что для "Динамо" будет большим успехом пробиться в следующий раунд квалификации.

к слову

Лига чемпионов - самое престижное футбольное соревнование в Европе. Со своего первого розыгрыша в 1955 году и до 1992 года состязание называлось Кубком европейских чемпионов, в 1992 году турнир стал именоваться Лигой чемпионов.

Победителем Лиги становились 22 клуба, 12 из них завоевывали трофей более одного раза. Рекордсменом является мадридский "Реал" - 13 раз. "Реал" - единственная команда в истории, побеждавшая в Лиге чемпионов трижды подряд. В топ-10 также входят "Милан" (семь титулов), "Ливерпуль" (шесть), "Бавария" и "Барселона" (по пять), "Аякс" (четыре), "Интер" и "Манчестер Юнайтед" (по три), "Ювентус", "Бенфика" и "Ноттингем Форрест" (по два).

Что касается российских и белорусских клубов, то у них тоже были определенные успехи в Лиге чемпионов. Наивысшего достижения среди российских команд добился московский "Спартак", добравшийся до полуфинала в сезоне 1990/91, уступив в нем сербской "Црвене Звезде". Из последних результатов стоит отметить выход питерского "Зенита" в 1/8 финала, в котором он оказался слабее португальской "Бенфики".

Если говорить о белорусском первенстве, то единственным представителем этой национальной лиги, участвовавшим в групповой стадии Лиги чемпионов, является БАТЭ. Что любопытно - на данный момент клуб из Борисова провел в турнире ровно 100 матчей. Наиболее успешным для БАТЭ получился сезон 2012/13, когда белорусская команда сенсационно победила на своем поле мюнхенскую "Баварию" (3:1) в матче группового этапа. Выйти в следующую стадию борисовчанам не удалось, зато они заняли третье место в группе и пробились в плей-офф Лиги Европы.