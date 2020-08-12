Британская рок-группа Muse сняла фильм о загадочном вирусе

Пандемия не могла не отразиться на Muse, считающейся самой популярной и тиражной рок-группой Великобритании. Поэтому Мэттью Беллами и коллеги решили снять необычный музыкальный фильм на стыке рока и научной фантастики. Участники трио считают его дополнением к своему альбому 2018 года Simulation Theory.

Режиссером фильма стал Лэнс Дрейк. А в основу сюжета легла история о группе ученых, которая занимается изучением источника паранормальной аномалии, проявляющейся по всему миру.

Впечатляет уже трейлер фильма. Несколько человек в костюмах химзащиты и с дозиметром идут по длинным и темным туннелям. Постепенно добираются до загадочного агрегата, на котором красуется слово Simulation. Внезапно один из ученых дотрагивается до расположенной на нем красной кнопки, и в то же время вокруг команды появляются толпы восторженно кричащих фанатов. А далее СМИ сообщают о загадочном вирусе, который распространяется вокруг.

Попутно со столь интригующим действием на экране демонстрируются и кадры с концерта Muse, сыгранного в сентябре 2019 года на лондонской "O2 Арене".

"Целью фильма было запечатлеть масштаб потрясающего живого шоу и подробно рассказать о его связи с ДНК мира, который мы создавали на протяжении последних трех лет в музыкальных клипах Muse, - цитирует Дрейка Pitchfork. - По странному стечению обстоятельств альтернативная реальность фильма пугающим образом начала отражать нашу собственную".

Фильм получился художественно-музыкальным, поэтому неудивительно, что он выйдет и в прокат, правда, ограниченный. Уже 17 августа картину покажут в нескольких IMAX-кинотеатрах, а 21 августа она появится на цифровых платформах.