Новости

На Еву Грин подали в суд за срыв съемок 12:11
Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах 12:06
Британская рок-группа Muse сняла фильм о загадочном вирусе 11:51
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне 11:36
В Минске открылась выставка об истории Купаловского театра 11:28
Иммунолог назвал важную особенность вакцины от коронавируса 11:26
БЕЛАЗ поставит два 30-тонника в Оренбургскую область 11:24
Правительство Германии расширит участие в 14 крупных концернах 11:21
В Москве из-за ухудшения погоды объявлен "желтый" уровень опасности 11:05
Шесть корветов закажет Минобороны на Амурском судостроительном заводе 11:05
Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель 11:03
В Москве зафиксированы 689 новых случаев заражения коронавирусом 10:49
Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех 10:30
Неубиваемая: Lada Vesta пробежала почти 300 тысяч км в такси 10:27
В Беларуси запретили торговлю пиротехникой 10:24
Российские врачи заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Киргизии 10:16
Спасатели МЧС России нашли еще два тела погибших в Бейруте 10:04
В Монголии умер еще один зараженный бубонной чумой 09:53
За отсутствие масок в транспорте москвичей оштрафовали на 237 млн рублей 09:47
СМИ: "Спартак" близок к приобретению футболиста "Страсбура" Кенни Лала 09:35
Франкфуртский марафон отменен из-за коронавируса 09:34
Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод 09:24
Еще 1088 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
Экс-посол России в Минске назвал главную цель протестов в Беларуси 09:21
Протестующие в Минске разгромили милицейский автобус и подожгли киоск 09:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 11:51
Рубрика: Культура

Британская рок-группа Muse сняла фильм о загадочном вирусе

Текст: Александр Алексеев

Пандемия не могла не отразиться на Muse, считающейся самой популярной и тиражной рок-группой Великобритании. Поэтому Мэттью Беллами и коллеги решили снять необычный музыкальный фильм на стыке рока и научной фантастики. Участники трио считают его дополнением к своему альбому 2018 года Simulation Theory.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
"Аквариум" выпустил альбом "Аквариум in Dub" и 32-минутный анимационный фильм

Режиссером фильма стал Лэнс Дрейк. А в основу сюжета легла история о группе ученых, которая занимается изучением источника паранормальной аномалии, проявляющейся по всему миру.

Впечатляет уже трейлер фильма. Несколько человек в костюмах химзащиты и с дозиметром идут по длинным и темным туннелям. Постепенно добираются до загадочного агрегата, на котором красуется слово Simulation. Внезапно один из ученых дотрагивается до расположенной на нем красной кнопки, и в то же время вокруг команды появляются толпы восторженно кричащих фанатов. А далее СМИ сообщают о загадочном вирусе, который распространяется вокруг.

Попутно со столь интригующим действием на экране демонстрируются и кадры с концерта Muse, сыгранного в сентябре 2019 года на лондонской "O2 Арене".

"Целью фильма было запечатлеть масштаб потрясающего живого шоу и подробно рассказать о его связи с ДНК мира, который мы создавали на протяжении последних трех лет в музыкальных клипах Muse, - цитирует Дрейка Pitchfork. - По странному стечению обстоятельств альтернативная реальность фильма пугающим образом начала отражать нашу собственную".

Фильм получился художественно-музыкальным, поэтому неудивительно, что он выйдет и в прокат, правда, ограниченный. Уже 17 августа картину покажут в нескольких IMAX-кинотеатрах, а 21 августа она появится на цифровых платформах.

Культура Музыка Рок Культура Кино и ТВ Мировое кино Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США
Главы российского парламента поздравили личный состав и ветеранов ВВС
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
Как в Москве ремонтируют дома-памятники
Британцы признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом