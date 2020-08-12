Стали известны все участники полуфинальной стадии Лиги Европы. Последними путевки в следующий раунд добыли "Севилья" и "Шахтер".

Испанскому клубу, который совсем недавно трижды подряд завоевал этот трофей, противостоял крепкий "Вулверхэмптон". Англичане почти всю игру бились на равных и даже могли повести в счете, не промахнись с пенальти в первом тайме Рауль Хименес. Однако мексиканец не забил, а уже в концовке благодаря голу Лукаса Окампоса "Севилья" вырвала победу и вместе с ней путевку в полуфинал - 1:0.

Во второй паре дня "Шахтер" разгромил "Базель" - 4:1, и в третий раз в истории пробился в полуфинал Лиги Европы. За выход в финал клуб из Донецка поспорит с миланским "Интером".

Но, безусловно, противостояние "Севильи" с МЮ в полуфинале стоит особняком. Многие эксперты уже давно шутят, что в Лиге Европы должна выступать только одна команда - "Севилья".

В этой связи вспоминается знаменитая опера "Севильский цирюльник". Команда буквально "стрижет" победы Лиге Европы: она является рекордсменом по числу побед в нем (пять трофеев), а с 2014 года андалусийцы трижды подряд становились лучшими.

Что касается МЮ, то сейчас он очень нестабилен. Это видно было даже по четвертьфинальному матчу с "Копенгагеном", в котором "красные дьяволы" мучились чуть ли не всю игру и победили лишь в дополнительное время благодаря пенальти (1:0). И это при том, что автор единственного гола Бруну Фернандеш стоит в 2,5 раза больше, чем все футболисты "Копенгагена" вместе взятые - 76 миллионов евро против 38.

Впрочем, не самая убедительная игра МЮ мало волнует главного тренера англичан Уле Гуннара Сульшера. С одной стороны, его можно понять. По итогам сезона команда справилась с поставленной задачей и вышла в Лигу чемпионов. Плюс она продолжает бороться за Лигу Европы. Но с другой - игра "манкунианцев" оставляет желать лучшего, хотя деньги на новичков тратятся гигантские.

- Мы показываем достойный результат. Я полностью доволен ребятами, их отношением к делу. "Копенгаген" был очень хорош. Их вратарь провел великолепный матч. В этом сезоне мы оказались в полуфинале уже в третий раз. Не хотим упустить такой шанс, - сказал Сульшер.

"Севилья" - самый успешный клуб в истории Лиги Европы. С 2014 года она трижды подряд выигрывала трофей. Всего у команды пять титулов

Что касается букмекеров, то небольшое предпочтение эксперты отдают МЮ. Ставки на выход англичан в полуфинал принимают с коэффициентом 1 к 1,8, испанцев - 1 к 2. При этом относительно недавно эти команды попали друг на друга в плей-офф Лиги чемпионов (в 2018 году), и сильнее оказалась "Севилья". Причем что любопытно - андалусийцы сыграли вничью на своем поле (0:0) и победили в гостях (2:1).

Во второй полуфинальной паре фаворит очевиден. "Интер" изначально выглядел одним из фаворитов турнира. Но нельзя не отметить игру "Шахтера", в третий раз в истории пробившегося в полуфинал Лиги Европы.

Весьма вероятно, что от выступления "Интера" в Лиге Европы зависит будущее главного тренера итальянской команды Антонио Конте. Недавно он жестко выступил в прессе, раскритиковав руководство клуба. Но что странно - Конте так и не сказал, за что именно он зол на боссов "черно-синих". Те тоже предпочли отделаться дежурными фразами, не желая нагнетать ситуацию перед плей-офф еврокубков.

- Я сейчас сосредоточен только на Лиге Европы. Все остальные вопросы решим уже после турнира. Да, несколько дней назад я громко выступил на пресс-конференции, и на это у меня были причины. Однако поймите меня правильно: сегодня не лучший момент для таких разговоров. Всему свое время, - отметил Конте после матча 1/4 финала с "Байером" (2:1).

Добавим, что накануне поздно вечером состоялся первый матч четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов - "Аталанта" (Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). Результат поединка в Лиссабоне стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Тем временем

"Краснодар" стартует в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21 с последнего этапа отбора - раунда плей-офф. Это стало возможным, поскольку победителем Лиги Европы точно станет команда, получившая путевку в групповой этап Лиги чемпионов через национальное первенство. В полуфинал турнира вышли "Севилья", МЮ, "Интер" и "Шахтер". Таким образом, французский "Ренн" избежит участия в квалификации и выйдет напрямую в группу. Благодаря этому "Краснодар" не сыграет в третьем (предпоследнем) раунде квалификации, а примет участие в раунде плей-офф. Напомним, в прошлом сезоне краснодарцы финишировали на третьем месте в Премьер-лиге и попали в квалификацию главного Еврокубка, где прошли португальский "Порту", но уступили греческому "Олимпиакосу".

Где будем смотреть

16 августа, воскресенье, "Матч ТВ"

21.50 "Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.

17 августа, понедельник, "Матч ТВ"

21.50 "Интер" (Италия) - "Шахтер" (Украина). Прямая трансляция.