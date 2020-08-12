Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска

Белорусские силовики, включая ОМОН и внутренние войска, ушли с улиц Минска. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, уличное движение на главных трассах восстановлено в полном объеме.

Как отмечает агентство, накануне акции протеста переместились из центра, взятого под контроль силами правопорядка, в спальные районы, где уже начались столкновения протестующих с милицией. Местами они начали возводить импровизированные заграждения. Речь идет о Малиновке, Уручье и Серебрянке.

Усиленные наряды использовали для вытеснения демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Пока нет данных о количестве задержанных и пострадавших. Агентство подтверждает, что мобильный интернет в столице Беларуси сегодня утром вновь заработал.