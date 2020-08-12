Число трудоустроенных впервые с начала пандемии превысило количество уволенных

Число трудоустроенных впервые с начала пандемии превысило число уволенных, сообщили в Минтруде. В ведомстве рассказали, что ежедневно снижается количество обращений безработных в центры занятости, одновременно растет число вакансий. Только на портале "Работа в России" сегодня представлено почти 1,5 млн предложений от работодателей.

В министерстве отметили, что сейчас число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан с учетом технических сокращений, например, при переименовании отдела.

Всего безработных в России около 3 млн человек. Больше всего их среди тех, кто был занят в сферах торговли и бытового обслуживания, общественного питания, административной и обеспечивающей работы, услуг, транспортной и строительной отраслях. Почти 30% получают максимальное пособие по безработице, так как потеряли работу после 1 марта. Постепенно риск увольнений в этих отраслях снижается, а найм возрастает.