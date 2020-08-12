Пандемия коронавируса ощутимо ударила по кошельку многих россиян и белорусов. У кого-то кредиты, кто-то остался без работы и вынужден влезать в долги... А это реальная причина прихода коллекторов или судебных приставов.

Взыскивать долги всегда было делом непростым. Но творческим! В России, например, стали забирать у должников котов, собак, попугаев… В итоге депутаты Госдумы вынуждены были разработать закон, который запретил бы забирать домашних питомцев. Что же сегодня могут забрать у граждан за долги, выясняли репортеры "СОЮЗа".

Как в России

На сегодняшний день сложилась такая странная ситуация, когда не только судебные приставы, но и микрофинансовые организации стали забирать у должников их домашних питомцев. И это не могло не вызывать недоумение у многих граждан.

- Такие случаи есть, мы сами были потрясены, - рассказала "СОЮЗу" президент центра защиты прав животных "Вита" Ирина Новожилова. - Были даже примеры, когда приставы опечатывали квартиру и имущество вместе с животными. Нам звонили соседи и говорили: квартира опечатана, но там остались кошка и собака. Обращались хозяева животных и просили: помогите, у меня забрали кота! Дело в том, что у нас животные до недавнего времени находились в статусе "имущество". В отличие от других стран...

По словам эксперта, в 2018 году в России принят закон, по которому домашнее животное определено как живое существо, а не вещь. Однако закон требует поправок в другие законодательные акты.

- Приставы этим пользуются, они прекрасно знают, какой сильный козырь в их руках. Ведь для многих кошка или собачка - это член семьи, - отметила Ирина Новожилова.

Как рассказал юрист Глеб Дигалов, действия судебных приставов направлены в первую очередь на изъятие денежных средств должника, а в случае их отсутствия - на имущество. Однако здесь есть свои тонкости. Например, если у должника есть официальная работа, зарплату нельзя забирать полностью, только до 50 процентов. Нельзя накладывать арест на социальные выплаты - по случаю потери кормильца, вследствие причинения вреда здоровью и т.д. Также нельзя забирать у должника жилье, в котором круглый год проживает он сам и его семейство. Также приставы не могут арестовать земельный участок, на котором располагается дом, являющийся единственным местом проживания человека. Исключение - например, квартира в ипотеке.

Нельзя изымать предметы домашнего обихода и продукты питания

По словам эксперта, у должника нельзя изымать одежду и обувь, а вот брендовая кожаная сумочка уже проходит по разряду предметов роскоши и попадает под арест. Драгоценности - также предмет роскоши. Автомобиль заберут, но здесь тоже есть исключения. Единственное транспортное средство по инвалидности конфискации не подлежит.

Нельзя изымать предметы домашнего обихода и продукты питания.

- Здесь тоже есть свои тонкости, - говорит Глеб Дигалов. - Без кофемашины можно прожить, а вот без плиты и холодильника вряд ли. Однако если холодильников в доме два, то один заберут. Посуда - предмет домашнего обихода, а вот сервиз из Венеции уже предмет роскоши. Не подлежат аресту вещи и предметы, используемые для профессиональной деятельности, например, компьютер, если вы докажете, что он для работы. Нельзя забирать технику, которая используется для обучения ребенка в школе, призы и награды должника.

Эксперт назвал еще один нюанс - сразу имущество не изымают, сначала на него накладывается арест и даются сроки на погашение долга в денежном эквиваленте...

Беря деньги в долг, надо рассчитывать свои силы - иные тратят на погашение кредитов до 70% своей зарплаты. Фото: Сергей Михеев

А как в Беларуси?

Все о долгах знает замначальника управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Мингорисполкома Марина Добровольская. Она сама начинала работу с должности судебного исполнителя:

- Если сумма долга до десяти базовых величин и должник работает или у него на счетах есть деньги, долг можно взыскать удаленно. Если денег нет, государственный служащий начнет описывать имущество. В акт описи и ареста попадет то, что можно быстро реализовать: бытовая техника, современная мебель, предметы интерьера… Затем их выставят на продажу.

- Неужели могут оставить голые стены?

- Нет, конечно. Например, в квартире, где зарегистрированы два человека (даже если номинально проживающих больше), должно остаться два спальных места, два стула, стол. На кухне не будут описывать плиту для приготовления пищи и по одной вилке, ложке, тарелке. Последнюю рубашку тоже не отберут. Но если на человека в шкафу по две зимние вещи, одна может быть изъята...

Если взыскатель в Беларуси, а должник в России и наоборот, это не помешает работе судебных исполнителей

Не подлежат описи и аресту детские вещи. Правда, на "детские" мобильные телефоны, компьютеры и планшеты это правило не распространяется. Музыкальные инструменты также считаются предметом интерьера, если только не будет подтверждения, что они принадлежат ребенку, который занимается в музыкальной школе.

Если квартира единственная, за долги ее не заберут. А вот вторую квартиру, автомобиль, садовый домик, земельный участок - запросто. Марина Юрьевна вспоминает случай, когда судебный исполнитель в акт описи и ареста включил даже межкомнатные двери в богато обставленном жилом помещении, один из умывальников и ванну. А однажды туда же попал и… кот. Должник не пожелал расставаться с питомцем и быстро нашел недостающие средства. Марина Добровольская отмечает:

- Бывает, что, найдя болевые точки, удается смотивировать должника на погашение задолженности.

Интересуюсь, а если должник проживает в квартире родственников, друзей и настаивает, что никакого имущества не имеет?

- Для судебного исполнителя это неважно. Он будет описывать то, что видит в жилом помещении. Если только владельцы не смогут подтвердить, что это их имущество. А бывает, на прием приходят должники, мол, платить нечем. При этом кладут рядом с собой на стол дорогой телефон… Судебный исполнитель тут же составляет акт описи и ареста.

Реализация арестованного имущества может занять до трех месяцев. Если покупатель не найдется, имущество предложат забрать взыскателю в счет долга. Откажется - вернут должнику. Но это не значит, что взыскатель останется при своих интересах. Законом предусмотрено, что еще в течение трех лет он может предъявить исполнительный лист с частичным погашением повторно.

Кстати, если взыскатель в Беларуси, а должник или его имущество в России и наоборот, это не помешает работе судебных исполнителей - есть ряд двусторонних договоренностей. В том числе это касается и взыскания задолженности по алиментам.