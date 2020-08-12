Для врачей введены премии за раннее выявление онкологии

Медикам заплатят за выявление рака при диспансеризации и профосмотрах, сообщили в минздраве. Порядок назначения стимулирующих выплат утвержден ведомством, документ прошел регистрацию в минюсте.

Как пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко, каждый случай впервые обнаруженного заболевания будет премироваться отдельно: 500 рублей получит врач - терапевт или фельдшер, который проводил диспансеризацию, еще столько же выплатят тому медработнику, который своевременно назначил и провел диагностическое исследование, установил диспансерное наблюдение за пациентом. Премии будут назначаться только после того, как диагноз будет подтвержден.

Средства на доплаты врачам будут выделяться территориальными ФОМС по заявкам медорганизаций, с которыми они заключили соглашения. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для этих целей в бюджете ФОМС запланировано по 1,2 млрд рублей ежегодно в течение ближайших трех лет.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения: "Это инновация в российской системе здравоохранения. Тем самым мы вводим новый формат заинтересованности медицинского работника для более качественного и тщательного осмотра пациента, мотивируем врачей на раннее выявление заболевания"

В минздраве напомнили, что диспансеризация помогает почти в восемь раз чаще диагностировать онкологию на ранних стадиях, когда заболевание еще излечимо. С этого года скрининг на выявление рака стал обязательным. Как рассказала "РГ" президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, самая распространенная форма онкологии - рак легких, на втором месте в черном списке - молочные железы, затем - кишечник и желудок. По ее мнению, финансовое стимулирование заставит врачей стать более онконастороженными, внимательными и компетентными в части онкозаболеваний. "Чтобы поставить предварительный диагноз, тоже нужно быть грамотными специалистами, нельзя каждого пациента направлять к онкологу, которых всего 7000 в стране на 147 млн населения", - подчеркнула она.