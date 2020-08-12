Доклад ОПЕК: Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 88 процентов

Россия в июле ухудшила выполнение условий сделки о сокращении добычи нефти до 88 процентов, после 90 процентов в июне, говорится в августовском докладе ОПЕК.

По предварительным данным в прошлом месяце добыча в России нефти без учета газового конденсата составила 8,8 млн баррелей в сутки после 8,75 млн в июне. В отчете указывается, что уровень сокращения добычи в России составил в мае - 1,95, в июне - 1,98, а в июле - 1,93 миллиона баррелей в сутки по сравнению с апрелем. Добыча газового конденсата в России оставалась на одном уровне - 0,8 млн баррелей в сутки. По условиям сделки Россия должна была снизить добычу до 8,5 млн баррелей в сутки без учета газового конденсата.

Эти данные расходятся с озвученными ранее Минэнерго России, по которым уровень исполнения сделки ОПЕК+ нашей страной составил в мае - 96 процентов, в июне - 99 процентов, а в июле, по словам главы ведомства Александра Новака, показатели были на уровне июньских. Разницу в статистике связывают с отличиями в методике подсчетов исполнения сделки.

В целом из августовского отчета ОПЕК следует, что в июле сделка о сокращении добычи суммарно была исполнена на 97 процентов после 112 процентов в июне. Основная причина роста добычи в июле, в увеличении производства в Саудовской Аравии на 866 тыс. баррелей в сутки, которая месяцем ране добровольно снизила производство на дополнительные 1 млн баррелей в сутки. Также дополнительные объемы сокращения в июне к своим обязательствам на себя брали ОАЭ и Кувейт.

В ОПЕК немного ухудшили прогноз по спросу на нефть в 2020 году, который, по мнению авторов доклада, снизится относительно 2019 года на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн. Прогноз спроса в 2021 году остался неизменным - 97,6 млн баррелей в сутки.