Российский гроссмейстер Даниил Дубов не сможет побороться за главный приз в Гранд-финале шахматного онлайн-турнира по рапиду, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В полуфинальном матче до трех побед Дубов, который выиграл один из этапов Magnus Carlsen Chess Tour, уступил американцу Хикару Накамуре с общим счетом 0:3.

Шахматист из США, который как раз и уступил Даниилу в финале Lindores Abbey Rapid Challenge, нашел ключ к игре россиянина, что и позволило ему взять реванш.

- Я заметил, что Даниилу очень нравится играть в динамичных позициях, которые подходят к его творческому стилю, поэтому я решил попробовать играть как можно скучнее, - приводит слова Накамуры портал chess24. - Я попытался сделать позиции сухими. И, похоже, мне это удалось.

Итоги другого полуфинала между Магнусом Карлсеном и китайцем Дин Лижэнем, в котором норвежец вел со счетом 2:1, стал известен вчера после подписания номера "РГ" в печать.