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12.08.2020 17:42
Рубрика: Спорт

В Торонто перегрели лед

Матч плей-офф НХЛ между "Коламбусом" и "Тампой" длился шесть с половиной часов
Текст: Владимир Ильин
Стадия 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли в заокеанской Национальной хоккейной лиге началась с марафонского матча. "Коламбус" и "Тампа-Бэй" на льду в канадском Торонто выявляли победителей в первой игре серии до четырех побед шесть с половиной (!) часов. И только на 151-й минуте чистого времени, когда форвард "Тампы-Бэй" Брейден Пойнт забросил долгожданную победную шайбу (3:2 ОТ) с результативных передач россиян Михаила Сергачева и Никиты Кучерова, безумный день прекратился.
Финский голкипер проигравшего "Коламбуса" Йонас Корписало совершил 85 сейвов - это новый абсолютный рекорд НХЛ. Фото: Reuters Финский голкипер проигравшего "Коламбуса" Йонас Корписало совершил 85 сейвов - это новый абсолютный рекорд НХЛ. Фото: Reuters
Финский голкипер проигравшего "Коламбуса" Йонас Корписало совершил 85 сейвов - это новый абсолютный рекорд НХЛ. Фото: Reuters

Для Кучерова этот голевой пас стал вторым в матче. Он, Сергачев, их одноклубник голкипер Андрей Василевский, отстоявший в рамке все семь с половиной периодов, а также защитник "Коламбуса" олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Владислав Гавриков никогда ранее в своей карьере столько времени подряд на льду не проводили.

Фото: AP Photo/David Zalubowski
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Вообще, матч в Торонто дал обильнейшую пищу для тщательного разжевывания ее мэтрами хоккейной статистики. Игра стала четвертой по продолжительности за более чем столетнюю историю НХЛ, соперникам не хватило лишь 94 секунд чистого времени для третьего места в данном списке. Итак, "Тампа" и "Коламбус" бились три периода по 20 минут в основном формате и еще чуть более трех с половиной периодов овертайма до "золотой" шайбы. Абсолютный рекорд относится к далекому 1936 году, когда "Детройт" во встрече с "Монреаль Марунс" размочил счет лишь на 176-й минуте - это суммарно почти девять периодов.

Если брать историю мирового хоккея в целом и матчи команд профессионального уровня, то здесь на пике общей продолжительности игра чемпионата Норвегии сезона 2016/17 "Сторхамар" (Хамар) - "Спарта"(Сарпсборг). Они бились 217 минут 14 секунд.

Среди основных цифр марафона в Торонто выделим 85 сейвов финского голкипера "Коламбуса" Йонаса Корписало, 151 бросок в створы ворот на две команды, 65 минут 6 секунд чистого времени на площадке у защитника проигравших Сета Джонса. Это все абсолютные рекорды, но с одной оговоркой - с момента введения статистики НХЛ для соответствующих номинаций. Ведь сотню лет назад считали далеко не все показатели, находящиеся в поле зрения ныне.

Определились пары первого раунда плей-офф НХЛ

- Произошедшее с нами - нереально, - сказал по горячим следам защитник "Тампы", чемпион мира 2017 в составе сборной Швеции Виктор Хедман. - Особенно я восхищаюсь вратарями с обеих сторон. Если полевые игроки меняются, то эти ребята обязаны ни на секунду не терять концентрации. Представляю, каково было им играть почти семь часов подряд.

Директорату НХЛ по понятным причинам пришлось отменить второй матч игрового дня в Торонто между "Каролиной" и "Бостоном". Это пары Восточной конференции. На Западе в канадском Эдмонтоне "Калгари" победил "Даллас" 3:2, "Вегас" разобрался с "Чикаго" - 4:1.

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