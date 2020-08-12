Две трети россиян готовы пойти в кинотеатр в ближайшие две недели

Почти 60 процентов россиян готовы пойти в кинотеатр в ближайшие две недели. Более того, самые преданные поклонники кино планируют посещать их даже чаще чем до пандемии. Таков главный итог опроса, проведенного проектом "Кинозритель" и опубликованного на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Поход в кинотеатр 76 процентов опрошенных считают вполне безопасным. И этой возможность намерены на все сто воспользоваться молодые люди в возрасте 18-24 лет, которые планируют ходить в кино чаще, чем до пандемии. Их примеру последуют и истинные киноманы, а это, по мнению экспертов "Кинозрителя", те, кто ходил в кино минимум два раза в месяц.

Москвичи же не спешат оказаться в кресле с попкорном перед большим экраном. По данным опроса, на 15 процентов увеличилось количество тех, кто не пойдет в кино, даже признавая тот факт, что это безопасно.

"На их решение в первые дни августа, скорее всего, повлияло отсутствие громких релизов: если еще неделю назад они надеялись найти в афише интересные для себя релизы, то уже в августе, изучив репертуар кинотеатров, зрители отложили поход в кино до "лучших времен", - цитирует авторов исследования РИА Новости.

А теперь о скептиках. Треть респондентов утверждают, что никакие меры защиты не смогут уберечь от заражения, а каждый пятый уверен, что в нынешних условиях в принципе опасно находится в закрытых помещения. Еще 18 процентов не верят в то, что зрители будет по-честному следовать всем рекомендациям.

Однако почти все опрошенные оказались хорошо осведомлены о всех кинопремьерах. Самой ожидаемой картиной стал фильм Кристофера Нолана "Довод". Также зрители ждут "Мулан" от студии Disney, блокбастер Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йохнассон и боевик "King"s Man: Начало".