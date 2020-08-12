Фестиваль SPRAVA проходит онлайн

Популярный международный фестиваль SPRAVA проходит в эти дни в Беларуси. Причем трансляции ведутся в онлайн-режиме из деревни Белая Церковь прямо с середины чудного Черейского озера.

В центре озера на большом плоту в форме ковчега поставили... рояль. Музыкальное действо назвали "Неноев ковчег", выступления участников фестиваля будут проходить в течение всего августа.

Уже прозвучали произведения Рахманинова, Шуберта, Шумана и Бетховена в исполнении замечательного пианиста Виталия Стахиевича.

Виталий Стахиевич - уроженец Минска, выпускник Республиканского музыкального колледжа и Белорусской государственной академии музыки. Он лауреат и дипломант международных и национальных конкурсов, с неизменным успехом выступал в Европе, США, Мексике, Японии...

В центре озера на большом плоту в форме ковчега поставили... рояль

На плоту записали подкаст "Ухо Дионисия" Павла Кузюковича - о неформальной стороне классической музыки. Павел - бывший музыкант группы "Ляпис Трубецкой", играет на валторне, трубе, альпийском рожке.

Конечно же, прозвучит и современная экспериментальная музыка, например, "Буковинские песни" Леонида Десятникова, известного российского композитора-авангардиста. Он автор музыки к фильмам "Мания Жизели" Алексея Учителя, "Кавказский пленник" Сергея Бодрова, "Олигарх" Павла Лунгина, "Ван Гоги" Сергея Ливнева.

к слову

Деревня Белая Церковь расположена в Витебской области на берегу Черейского озера. Название идет от Троицкой церкви, построенной в 1599 году. Деревня была небольшой, но известной далеко за пределами Черейского графства, так как паломники из разных мест шли молиться в Белую Троицкую церковь. Руины церкви сохранились до наших дней.