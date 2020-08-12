Самое идиотское преступление ХХ века - для кино лакомая тема. Режиссер Марк Стивен Джонсон, до сих пор стрелявший такими мелкокалиберными патронами, как "Большие парни" и "Призрачный гонщик", взялся открыть зрителям наиболее дерзкое, потому что глупое, но успешное ограбление 1972 года. Группа очень мелких жуликов попыталась совершить очень крупный взлом калифорнийского банка и украла 12 миллионов.

Смешно уже то, что жулики совершили свой набег по политическим мотивам: им не нравился жулик Никсон. Тот самый, Ричард, 37-й президент Соединенных Штатов. Они хотели его наказать, экспроприировав его грязные, накопленные неправедным путем деньги. Заодно отомстив за войну во Вьетнаме, ущемленные в правах профсоюзы и за разбомбленных камбоджийских детишек, как пафосно вещает один из героев картины седовласый Энцо Ротелла.

В жизни эти ребята закончили свой путь еще интереснее, чем в кино: окрыленные калифорнийским триумфом, они решили пошустрить еще и в Огайо, но, отправляясь "на дело" и предварительно поужинав, забыли включить посудомоечную машину, и их легко вычислили по отпечаткам пальцев на тарелках. Создатели фильма решили не заглядывать так далеко - им хватило несообразностей калифорнийской акции для того, чтобы снять криминальную комедию в духе "Одиннадцати друзей Оушена". Заметно хуже, но удобоваримую.

Все начинается в закусочной, где красавчик Барбер признается подружке Молли в том, что он не он. И в доказательство предъявляет плакат со своим портретом и грифом "Разыскивается!". И мы отправляемся из 80-х годов назад в 70-е, где он лихачит на таком же мустанге, что и его кумир звезда 50-х Стив Маккуин. Маккуин занимает в фильме место иконы, с которой Барбер сверяет все свои поступки. Покупает такие же машины, как у героев Маккуина, жмет на газ, как Маккуин в "Детективе Буллите", ходит той же походкой, что Маккуин в "Великолепной семерке", так же стрижется и такие же принимает позы. Важно даже то, что он живет над кинотеатром, где вдоволь насмотрелся картин с Маккуином и где крутят "Маленький роман" 79-го года - что накрепко привязывает действие к нужной исторической эпохе.

Комическая несоразмерность очень мелких жуликов с очень крупным грабежом, который они учинили, - одна из важных красок авантюрного фильма

Российскому зрителю сегодня уже мало что скажет имя американской иконы, и название фильма "В поисках Стива Маккуина" у нас поменяли на "Ограбление президента". Произвольно сместив таким образом все акценты, потому что фильм рассчитан прежде всего на восторженное узнавание этих поз, причесок, фразочек, мелодий и мустангов-69, пришедших в это кино прямиком из 70-х прошлого века. И уж потом расскажет про авантюру века.

Поэтому многое повисает в воздухе. Как повадка исполнителя главной роли Трэвиса Фиммела - пустоглазого холерика, который хлопочет лицом, заикается от волнения, бурно жестикулирует и выглядит довольно глупо. Он принимает позы из фильмов Маккуина, но это для нас выстрел вхолостую. Он загоняет свой мустанг по буеракам, но лишь подтверждает печальный факт: вот и автомобильные погони в кино пошли уже не такие сногсшибательные. И все время хочется попросить актера вернуться в более нормальное человеческое измерение. Режиссер это сделать не догадался, что идет ему в большой минус.

Историю подготовки и реализации грабежа режиссер расчленяет на куски и прихотливо их перемешивает, швыряя зрителя из настоящего в прошлое и обратно так резко, что ход событий и особенно их логика от перегрузок разрушаются - зрителю все время нужно собирать их обратно. Туда-сюда кидает и характеры персонажей: вот только что Барбер был идиот идиотом, и вдруг проявляет столь недюжинные познания в области затыкания сигнализаций, что из жулика-дурака мгновенно становится гением криминальных идей.

В фильме много развлекательной экзотики - от калифорнийских пальм до вилл с дубовыми джакузи и ночных клубов. Но главное внимание режиссер уделяет воссозданию звуковой ауры никсоновских времен - за кадром непрерывно звучат Томми Джеймс, T. Rex, The Murmaids, The Association, Джеймс Гэнг и прочие представители психоделики, рока и саншайн-попа. В паре кадров покажут игрушечные, как в городке Лего, улицы с проплывающими шевроле-корветами - таких уже не бывает.

Само ограбление дано в подчеркнуто флегматичной манере - с аккуратно проделанной дырой в потолке хранилища и сонной повадкой гангстеров-любителей: несоразмерность личностных параметров персонажей этой истории со статусом одной из наиболее громких авантюр века входит в "сверхзадачу" авторов и педалируется так старательно, что фильм кажется заторможенным. Грабителям противостоят агенты ФБР в лице Говарда Ламберта (его играет Форест Уитакер) и Шэрон Прайс (Лили Рэйб), явно неравнодушной к чернокожему коллеге. Это должно вбросить тень романтической линии в подробную, как рабочий график, комедию без секса и драйва.