ФНС утвердила форму декларации для льготников, пострадавших от COVID-19

Новости

На Еву Грин подали в суд за срыв съемок 12:11
Более 80% будущих учителей готовы участвовать в профессиональных конкурсах 12:06
Британская рок-группа Muse сняла фильм о загадочном вирусе 11:51
В Москве суд арестовал блогера по делу о незаконном доступе к гостайне 11:36
В Минске открылась выставка об истории Купаловского театра 11:28
Иммунолог назвал важную особенность вакцины от коронавируса 11:26
БЕЛАЗ поставит два 30-тонника в Оренбургскую область 11:24
Правительство Германии расширит участие в 14 крупных концернах 11:21
В Москве из-за ухудшения погоды объявлен "желтый" уровень опасности 11:05
Шесть корветов закажет Минобороны на Амурском судостроительном заводе 11:05
Мурашко: Первые вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель 11:03
В Москве зафиксированы 689 новых случаев заражения коронавирусом 10:49
Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех 10:30
Неубиваемая: Lada Vesta пробежала почти 300 тысяч км в такси 10:27
В Беларуси запретили торговлю пиротехникой 10:24
Российские врачи заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в Киргизии 10:16
Спасатели МЧС России нашли еще два тела погибших в Бейруте 10:04
В Монголии умер еще один зараженный бубонной чумой 09:53
За отсутствие масок в транспорте москвичей оштрафовали на 237 млн рублей 09:47
СМИ: "Спартак" близок к приобретению футболиста "Страсбура" Кенни Лала 09:35
Франкфуртский марафон отменен из-за коронавируса 09:34
Сергей Шойгу посетил Амурский судостроительный завод 09:24
Еще 1088 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:21
Экс-посол России в Минске назвал главную цель протестов в Беларуси 09:21
Протестующие в Минске разгромили милицейский автобус и подожгли киоск 09:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
12.08.2020 12:10
Рубрика: Экономика

ФНС утвердила форму декларации для льготников, пострадавших от COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила форму декларации для налогоплательщиков, использующих формы поддержки в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Утверждена новая форма декларации по налогу на имущество организаций. Она будет применяться начиная с представления за налоговый период 2020 года", - говорится в сообщении.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год

Отмечается, что обновления связаны с выделением категорий налогоплательщиков, применяющих акты правительства РФ и высших исполнительных органов власти регионов, согласно которым сроки уплаты самого налога или авансовых платежей по нему перенесены в рамках мер по поддержке экономики из-за распространения COVID-19.

В пресс-службе ФНС подчеркнули, что в декларацию также добавлен признак исчисления суммы налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Это, полагают в налоговой службе, позволит реализовать условия о стабилизации правил налогообложения имущества организации на период действия указанного соглашения.

"Так как ряд организаций был освобожден от уплаты налога за II квартал 2020 года, расширился перечень кодов налоговых льгот, отражаемых в декларации. В том числе для организаций, включенных на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции", - пояснили в ФНС.

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Кроме того, сообщается, что приказ ФНС России от 28 июля 2020 года № ЕД-7-21/475@ о новой форме налоговой декларации передан на регистрацию в Минюст и вступит в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС НДФЛ и налоговые декларации Налоговое законодательство

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 5102 случая COVID-19 в 84 регионах
В Санкт-Петербурге почтят память экипажа АПЛ "Курск"
Байден выбрал афроамериканку на пост вице-президента США
Главы российского парламента поздравили личный состав и ветеранов ВВС
Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации
ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
В Минтруде разъяснили порядок перевода на удаленную работу