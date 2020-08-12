ФНС утвердила форму декларации для льготников, пострадавших от COVID-19

"Утверждена новая форма декларации по налогу на имущество организаций. Она будет применяться начиная с представления за налоговый период 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновления связаны с выделением категорий налогоплательщиков, применяющих акты правительства РФ и высших исполнительных органов власти регионов, согласно которым сроки уплаты самого налога или авансовых платежей по нему перенесены в рамках мер по поддержке экономики из-за распространения COVID-19.

В пресс-службе ФНС подчеркнули, что в декларацию также добавлен признак исчисления суммы налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Это, полагают в налоговой службе, позволит реализовать условия о стабилизации правил налогообложения имущества организации на период действия указанного соглашения.

"Так как ряд организаций был освобожден от уплаты налога за II квартал 2020 года, расширился перечень кодов налоговых льгот, отражаемых в декларации. В том числе для организаций, включенных на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции", - пояснили в ФНС.

Кроме того, сообщается, что приказ ФНС России от 28 июля 2020 года № ЕД-7-21/475@ о новой форме налоговой декларации передан на регистрацию в Минюст и вступит в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования.