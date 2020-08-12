Франкфуртский марафон отменен из-за коронавируса

Марафон, который традиционно проходит в конце октября во Франкфурте-на-Майне, в этом году не состоится. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на организаторов.

"К сожалению, мы не можем гарантировать безопасность здоровья сотен тысяч зрителей на 42 195 км маршрута через Франкфурт", - заявил директор гонки Йо Шиндлер. "Мы до конца боролись за решение и альтернативы. Теперь мы, трезво оценивая ситуацию, должны признать, что отмена неизбежна", - отметил он.

В 2019 году в марафоне приняли участие свыше 27 тысяч человек, в том числе профессиональные спортсмены. Но в этом году из-за пандемии коронавируса и ограничений, которые накладывают власти земли Гессен, организаторы решили отменить гонку, которая должна была состояться 25 октября.

Ранее аналогичные решения уже приняли в отношении марафонов в Нью-Йорке, Чикаго и Берлине. Организаторы Лондонского марафона, перенесенного с 26 апреля на 20 октября, объявили недавно, что в гонке будут участвовать только профессиональные спортсмены.

Стоит отметить, что Франкфуртский марафон - один из старейших в Германии. Первый забег прошел в 1981 году.