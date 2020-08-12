ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Ивановской области

ФСБ России ликвидировала в Ивановской области нарколабораторию, которая производила более 200 килограммов синтетических наркотиков в месяц. При этом наркодельцы использовали на производстве рабский труд мигрантов.

На кадрах оперативного видео показано, как спецназ заходит в большой частный дом, в котором и была устроена промышленная нарколаборатория. В доме и сараях рядом с ним хранилось несколько тонн химреактивов, наркосодержащая жидкость в канистрах и уже готовый "высушенный" наркотик мефедрон в холодильниках. В самой лаборатории висели подробные инструкции по всем этапам производства.

Далее запечатлено задержание с поличным самих наркодельцов, у которых также было изъято несколько стволов огнестрельного оружия и большое количество патронов. Злоумышленники передвигались на тонированном внедорожнике, у которого были автоматически сменяемые номера и стробоскопы, как у оперативной машины спецслужб. Также на кадрах можно увидеть, как оперативники раскапывают тайники с заложенными в них для продажи веществами.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в центре общественных связей ФСБ, в месте расположения нарколаборатории, в трех складских помещениях и в тайниках изъяты наркотическое средство мефедрон массой не менее 34,8 кг, свыше 1,2 тонны наркосодержащей жидкости, более 7,2 тонны химических реактивов и прекурсоров, десять единиц огнестрельного оружия, 1,2 тысячи боеприпасов различного калибра, три приспособления для бесшумной стрельбы.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что эта организованная преступная группа, специализировалась на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере и занималась их бесконтактным сбыте через интернет. В своей противоправной деятельности ОПГ использовала труд иностранных граждан, которые насильственно удерживались под угрозой физической расправы.

Следственными подразделениями ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России ("Производство наркотических средств в особо крупном размере"). Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 222 УК России ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), ч. 2 ст. 210 УК России ("Организация преступного сообщества и участие в нем"). Участникам преступной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.