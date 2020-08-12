Татарстан

В Татарстане вопрос о том, где на время пандемии будут жить медработники госпиталей для больных COVID-19, был отдан на откуп самим больницам. В одних стационарах, как, например, в республиканской клинической больнице и в городской клинической больнице N 7, для персонала сразу же подыскали временное жилье. Доктора и медсестры на время заселились в две гостиницы и в новое общежитие медуниверситета.

В других врачи при желании решали проблему самостоятельно. По словам завотделением катамнеза недоношенных детей и грудного возраста казанской Городской детской больницы N 1 Елены Волянюк, близкие, узнав, что она будет работать фактически в очаге инфекции, встревожились не на шутку.

- Дочка даже на время изолировалась в другой квартире: месяц домой не приходила. Но сейчас все нормально, - говорит она.

Как выяснилось, домой или на дачу перебрались уже и многие из тех, кто в начале пандемии предпочел жить в гостинице или общежитии. Но не все. Как сообщили в пресс-службе РКБ, и выселять временных жильцов пока не планируется.

Екатеринбург

На территории Екатеринбурга в инфекционные госпитали были перепрофилированы несколько больниц, и с самого ачала пандемии работа была организована вахтовым методом. Персонал пребывал на территории больниц постоянно в течение двух недель, чтобы снизить риск заражения членов семьи. Это не было ультимативным требованием - просто все понимали, какие могут быть последствия.

- Изначально мы размещали медиков в палатах платных отделений, поскольку они на тот момент времени уже не использовались, - рассказал начальник Управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов. - Чуть позже, когда потребовались дополнительные койки, нам пришлось задействовать больничные места для новых пациентов. Тогда мы нашли гостиницы, которые подходили нам по всем условиям и по приемлемой цене. Организовали питание и трансфер из гостиницы в больницу, издержки на содержание медицинского персонала покрыли из средств, выделенных из областного бюджета. Наших сотрудников условия, в которых они находились, полностью удовлетворили.

Медики сами выбирают, жить ли им в гостинице, на территории больниц в отдельных помещениях, дома или на даче

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде с началом пандемии медики были размещены в гостиницах, но в связи с возвращением к повседневной жизни в области нашли возможность организовать проживание медработников в отдельных корпусах или этажах самих медицинских организаций. По словам заместителя губернатора региона, министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, там же силами пищеблоков больниц по желанию сотрудников будет организовано бесплатное питание.

- Порядка 50 наших сотрудников жили в гостинице "Азимут" в Нижнем Новгороде, - рассказал главный врач ГБУЗ НО "Борская центральная районная больница" Александр Смирнов. - Служебный автобус доставлял их с работы и на работу. Это сыграло большую роль в том, чтобы не дать болезни распространиться.

Краснодар

В большинстве госпиталей медики проживают на территории больниц в отдельно стоящих корпусах, оборудованных под общежития. Но в ряде муниципалитетов края медиков разместили в гостиницах. Так, в Тихорецке на территории больничного городка проживают 120 медиков межрайонного госпиталя, открывшегося в начале апреля на базе местной ЦРБ, а еще 30 докторов живут в частной гостинице.

- Когда мы узнали, что медики, рискующие своим здоровьем и жизнью, находятся в стесненных условиях, то сразу нашлись предприниматели, решившие им помочь, - говорит глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин. - Они предложили арендовать для медиков расположенную неподалеку гостиницу. Теперь она полностью в их распоряжении. Докторов после смены доставляют туда специальным транспортом, на нем же их привозят в госпиталь. Все довольны. В гостинице созданы условия для комфортного проживания медиков. На средства предпринимателей также оплачивается их дополнительное питание.

По словам Натальи Бахилиной, главного врача Тихорецкой ЦРБ, перепрофилированной в начале минувшего апреля в ковидный госпиталь, за жизни людей боролись 320 медицинских сотрудников, 150 из них сейчас несут круглосуточную вахту. 30 из них живут в гостинице, оплачиваемой нашими предпринимателями.