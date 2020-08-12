Глава МВД Беларуси приказал не трогать журналистов

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев публично заявил о том, что силовики не должны применять силу по отношению к журналистам, если те не нарушают порядок и закон. Главу МВД, выступившего на оперативном совещании с коллегами, цитирует "Sputnik Беларусь".

"Моя принципиальная позиция - журналистов не трогать!" - заявил Караев. Он добавил, что взял под личный контроль все вопросы, связанные с работой репортеров - как белорусских, так и иностранных - по освещению беспорядков, которые начались в республике 9 августа. Глава силового ведомства также призвал сотрудников СМИ "не рисковать собой" там, где происходят уличные жестокие столкновения.