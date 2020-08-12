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12.08.2020 11:32
Рубрика: Власть

Главы российского парламента поздравили личный состав и ветеранов ВВС

Текст: Татьяна Замахина
Председатели верхней и нижней палат обратились с поздравлениями по случаю Дня Военно-воздушных сил.
Фото: Антон Балашов/РИА Новости
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- В славной истории отечественных ВВС немало примеров мужества и героизма легендарных военных летчиков, упорного труда и технических достижений выдающихся конструкторов, создавших для страны лучшие в мире машины, - напомнила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует пресс-служба СФ.

Глава верхней палаты отметила, что россияне никогда не забудут самоотверженность воздушных бойцов во время Великой Отечественной войны, а их бесценный вклад в Победу навсегда останется в памяти нашего народа.

Современные Военно-воздушные силы России, продолжила спикер, укомплектованы высококлассными специалистами и оснащенные новейшей техникой. Они способны решать задачи в любой точке страны и за ее пределами.

"Искреннего уважения заслуживают мастерство и профессионализм воздушных витязей, надежно охраняющих рубежи Родины, обеспечивающих безопасность Отечества. В этот праздничный день желаю всем здоровья, чистого неба, мира и благополучия!", - резюмировала председатель Совета Федерации.

Военные летчики и специалисты наземных служб готовы ответить на любой вызов, угрожающий безопасности России, мирной жизни наших граждан, отметил со своей стороны председатель Госдумы Вячеслав Володин в поздравлении с Днем Военно-воздушных сил.

"Верные Присяге и долгу, военнослужащие ВВС профессионально и мужественно несут свою службу. Берегут память о летчиках-героях, отдавших жизнь за Родину. Небо России - под надежной защитой", - приводит слова спикера сайт Госдумы.

Современная техника, новейшие конструкторские разработки и вооружения, передовые обучающие практики укрепляют мощь Военно-воздушных сил и обороноспособность России, подчеркнул Вячеслав Володин.

"Желаю всем, кто связал свою жизнь с военной авиацией, успехов в службе, здоровья и всего самого доброго", - сказал он.

День Военно-воздушных сил России ежегодно отмечается в России 12 августа. В этот день (30 июля по старому стилю) 1912 года был подписан приказ, согласно которому все вопросы в сфере воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

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