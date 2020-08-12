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12.08.2020 12:50
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: В правах восстановлены еще 1,2 тысячи дольщиков

Текст: Любовь Проценко

Восстановлены в правах еще более 1,2 тысячи дольщиков в пяти регионах. Такое решение принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Его председатель вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал:

Фото: iStock
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- Сегодня мы провели Наблюдательный совет и приняли решения, которые позволят восстановить в правах более 1,2 тысячи дольщиков в 15 домах. По 10 домам мы выплатим компенсации, а еще 5 домов достроим.

А генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев добавил:

- В тесном взаимодействии с региональными властями мы подготовили решения состоявшегося Набсовета. По нему 3 дома застройщика ПО "Пермпромжилстрой" в Пермском крае и 2 дома "Кварстрой-НН" в Нижегородской области будут достроены. Дольщикам застройщиков-банкротов "Шлиссельбург" в Ленинградской области, "Фонда жилищного строительства" и АО "Стройинтерсервис" в Саратовской области, "Базис-строй" на Булгакова, 25 и Пестова, 40 в городе Пятигорске Ставропольского краяи 2 домов ИК "Квартстрой-НН" в Нижегородской области будут выплачены компенсации.

Всю информацию по принятым решениям можно посмотреть на сайте Фонда защиты прав дольщиков в карточках объектов.

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