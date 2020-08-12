Иммунолог назвал важную особенность вакцины от коронавируса

Введение вакцины от коронавируса возможно не менее, чем через 28 дней после прививки от гриппа. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов.

По его словам, на данный момент остается неизвестным, какой эффект может дать совмещение двух вирусов.

- Мы не знаем, как комбинируются эти два вируса в организме, как потом скомбинируются две вакцины. 28 дней вы не можете прививаться ничем другим, - цитирует эксперта ТАСС.

Иммунолог также добавил, что без указанного интервала вакцинация не принесет нужного эффекта.

- Либо у вас "провалится" первая вакцина, то есть не будет полноценного иммунного ответа, либо вы получите осложнения, - пояснил Козлов.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от нового коронавируса. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, получил название "Спутник V". В ходе исследований вакцина показала высокую эффективность и безопасность, у участников испытаний препарата выработался устойчивый иммунитет, при этом отсутствовали серьезные осложнения.