Исследование: Молодежь в Испании не может себе позволить съехать от родителей

Испанская молодежь, а ей в пиренейском королевстве считаются лица в возрасте до 34 лет, в большинстве случаев не может себе позволить съехать от родителей. Об этом пишет El Pais со ссылкой на последние исследования.

По данным Молодежного совета Испании, у них нет ни собственных сбережений, ни достойной заработной платы. Согласно статистике, люди в возрасте до 34 лет получают в месяц в среднем 961 евро, что в два раза меньше, чем нужно для того, чтобы самостоятельно арендовать квартиру или взять ипотеку. По мнению экспертов, чтобы ежемесячные выплаты не легли тяжким бременем на плечи молодых людей, они должны зарабатывать не менее 1935 евро, из которых лишь 30 процентов придется отдавать банку (обычно именно на таких условиях выдается кредит).

Или порядка 50 процентов арендодателю. Сейчас же на аренду квартиры в среднем по Испании уходит 90 процентов дохода молодых людей. В Каталонии, на Балеарских островах и в Мадриде владельцы жилья просят даже больше, чем те вообще зарабатывают. Казалось бы, купить квартиру выгоднее, ведь каждый месяц платить банку придется меньше, чем арендодателю, однако получить ипотеку можно лишь имея средства на первоначальный взнос в размере как минимум 20 процентов стоимости недвижимости. Речь идет о примерно 50 тысячах евро, что в четыре раза больше, чем можно заработать за год. В итоге молодые люди в одиночку не в состоянии себе позволить ни купить, ни арендовать квартиру.

Им остается три варианта: отложить съезд от родителей до лучших времен (чаще всего так и происходит), приобрести квартиру у государства по спецпрограмме (по цене ниже рыночной, но таких предложений крайне мало) или искать жилье вне рынка. В последнем случае речь идет о заселении в пустующую квартиру своих близких друзей или родственников (второе жилье - довольно распространенное явление в Испании, но чаще всего оно находится в курортных зонах и используется только летом).

В итоге к концу 2019 года лишь 18 процентов молодых испанцев могли вести самостоятельную жизнь (и это еще довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими годами). После пандемии коронавируса, как опасаются эксперты, ситуация вновь ухудшится. Ведь молодежь часто работает по временным трудовыми соглашениям. В период, когда в Испании действовал карантин, многие из них стали безработными. К тому же чаще всего они заняты в гостиничном и туристическом секторах, которые потерпели и все еще терпят серьезные убытки из-за различных ограничений, вводимых как в Испании, так и в других странах (в Германии и Бельгии, например, рекомендовали не ездить в Каталонию из-за роста числа новых случаев коронавируса).