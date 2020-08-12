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12.08.2020 12:04
Рубрика: Общество

Исследования вакцины от COVID-19 для детей проведут поэтапно

Текст: Ирина Невинная
В Центре Гамалеи готовят документы на получение разрешения для проведения клинических исследований вакцины от COVID-19 на детях. Об этом сообщил сегодня на брифинге глава НИЦ имени Гамалеи академик Александр Гинцбург.
Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России
Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России
Фото: Дмитрий Куракин/пресс-служба Минздрава России
Что известно о разработанной в России вакцине от COVID-19

По его словам, идет подготовка пакета документов, определяющих протокол проведения исследований - в этой работе принимают участие ведущие педиатрические учреждения России. "Эти специалисты имеют большой опыт проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов для детей", - отметил академик.

Он также рассказал, что клинические испытания детского варианта вакцины начнутся после полного завершения исследований на взрослых пациентах - это может произойти через четыре-шесть месяцев.

Исследования с участием детей пройдут поэтапно: начнут со старшей возрастной группы младше 18 лет, затем подключат подростков 12-14 лет и в завершение вакцину применят у детей младшего возраста.

Гинцбург также уточнил, что детям будут вводить абсолютно ту же по составу вакцину. что и взрослым, "но необходимо уточнить дозировку и схему введения", - пояснил ученый.

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