В Москве снова ожидается дождь и максимум +20 градусов

В среду, 12 августа, столичный регион окажется во власти циклона. Временами будет идти дождь, а воздух не прогреется выше +20 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Погода пока соответствует климатическим нормам. Как отмечают метеорологи, выпадет 2-4 мм осадков. Минимальная температура в течение суток не ниже +12 градусов. Атмосферное давление - 746 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - около 60%.

Такая погода на фоне высокой влажности и дефицита кислорода в приземном слое воздуха может сформировать биотропные условия. Особенно остро отреагируют на изменения те, кто страдает различными воспалительными заболеваниями опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.

Кстати, рекорд для этого дня принадлежит 1972 году, когда воздух прогрелся до +34,4 градуса. А минимальная температура была зафиксирована в 1975, когда столбик термометра опустился до +2,1.