Израиль поразил объекты ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Авиация Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Цели было три: военная база, подземная структура и наблюдательный пост радикального движения.

Данная операция стало ответом на запуск палестинцами воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Шары попали на территорию еврейского государства, зафиксировано несколько пожаров. О пострадавших ТАСС не сообщает.

В связи с инцидентом Израиль принял решение закрыть грузовой переход "Керем-Шалом", расположенный на границе с сектором Газа. Напомним, что в этом месяце объекты ХАМАС уже дважды подвергались ракетным ударам со стороны Израиля.