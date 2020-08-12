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12.08.2020 23:17
Рубрика: Экономика

Море возможностей

К добыче нефти в Арктике допустят иностранные компании
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8233)
С 2033 по 2040 год совокупная дополнительная добыча нефти на российском шельфе Арктики и Тихого океана может достичь 313 млн тонн, что с учетом даже льготного налогообложения принесет в бюджет до 657 млрд рублей. Об этом говорится в экономическом обосновании к законопроекту об освоении континентального шельфа Арктики и Тихого океана, разработанного Минвостокразвития.

Документ предусматривает учреждение государственного агента, который будет разрабатывать шельф в консорциуме с любыми компаниями - не только государственными (как сейчас), но и частными, в том числе иностранными.

Фото: GettyImages
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В материалах к законопроекту рассмотрено три сценария. Базовый предполагает начало ввода в эксплуатацию месторождений на шельфе в 2035 году. В этом случае к 2040 году совокупная добыча нефти должна составить 205 млн тонн, а доходы бюджета от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом льгот составят 300 млрд рублей. В пессимистичном сценарии работа на новых участках на шельфе начнется в 2037 году и к 2040 году объем производства достигнет 63 млн тонн, при выгоде бюджета в 76 млрд рублей. И, наконец, в оптимистичном варианте говорится о 313 млн тонн дополнительной добычи, но с условием, что разработка месторождений начнется в 2033 году.

Отдельно подчеркивается, что, поскольку ближайший проект может быть запущен не ранее чем через 10 лет, оценка экономической эффективности достаточно условна. "За последние 23 года налоговый режим в области добычи углеводородов менялся 11 раз, что говорит о невозможности прогнозирования налоговой составляющей финансовых моделей", - сказано в документе.

Доходы России от экспорта нефти растут быстрее объема поставок

Освоение российских шельфовых месторождений в Арктике застопорилось после падения цен на нефть в конце 2014 года. Кроме того, санкции США и ЕС запрещают иностранным компаниям участвовать в разведке и добыче нефти с арктического шельфа в нашей стране, а также передавать технологии для таких работ. Но с тех пор сильно снизилась себестоимость разработки морских запасов, а на рынке увеличился вес других игроков.

"Долгосрочную цену нефти можно оценить в пределах 55-65 долларов, и уже в таком диапазоне цен при должных налоговых стимулах может идти речь об инвестициях в арктический шельф и о привлекательности подобных проектов для иностранных инвесторов", - считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. С его точки зрения, ими могут стать компании из стран с достаточно быстро растущим спросом на нефть - в первую очередь Индии и Китая.

Новые российские проекты по разработке шельфа могут быть запущены не ранее чем через 10 лет

Но пока в Арктике действует только одна российская платформа - "Приразломная". В 2019 году здесь было произведено 3,14 млн тонн нефти. На месторождениях в Охотском море в прошлом году было добыто 19,2 млн тонн. В отсутствие новых проектов ожидается, что производство здесь начнет постепенно снижаться уже с 2021 года.

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