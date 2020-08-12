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12.08.2020 21:09
Рубрика: Общество

К сайту о вакцине "Спутник V" за первые сутки обратились из 188 стран

За первые 24 часа работы сайта о вакцине "Спутник V" его посетили пользователи из 188 стран мира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Российского фона прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: vesti.ru
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Такая активность говорит о высоком международном интересе к информации о первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19.

В РФПИ отметили, что на сайт также поступают обращения от желающих стать добровольцами в испытаниях вакцины. Кроме того, есть предложения о ее совместном производстве и дистрибуции.

Напомним, накануне вакцина от COVID-19 НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава РФ. Первые партии вакцины против новой коронавирусной инфекции выпустят в течение двух недель. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На сайте о вакцине "Спутник V", запущенном РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, опубликована информация об истории разработки российской вакцины против коронавируcа, механизмах ее работы, вопросах иммуногенности и многом другом.

Общество Наука Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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