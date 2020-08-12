Кабмин направит 50 млрд рублей на "запас прочности" медицины

Около 50 миллиардов рублей правительство направит медицинским учреждениям для устранения дисбаланса, возникшего из-за новой коронавирусной инфекции.

Заболевание, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, увеличило нагрузку на систему обязательного медицинского страхования. "Выросли расходы больниц и поликлиник на лечение новой инфекции, снизился их доход из-за приостановки плановой помощи, - объяснил он. - Это отразилось и на зарплатах персонала, не задействованного в борьбе с коронавирусом".

Часть выделяемых средств - 47,5 миллиарда рублей - пойдут на возмещение медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар. Еще более 2 миллиардов предусмотрено на компенсацию выпадающих доходов федеральных организаций и учреждений.

- Это позволит обеспечить стабильную работу наших больниц и поликлиник и оплату труда врачей и других медицинских работников, - заявил Мишустин. - Мы создаем необходимый запас прочности для нашей медицины, чтобы в любой ситуации у граждан была возможность получать медицинскую помощь бесплатно.