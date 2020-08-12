Кабмин проработал дополнительные выплаты педагогам и медикам

Прошедшее 12 августа заседание правительства стало своеобразным продолжением состоявшегося во вторник большого совещания у президента, на котором обсуждались актуальные сейчас темы, в частности, подготовка к учебному году и состояние системы здравоохранения с учетом коронавируса. Одобренные решения кабинет министров оперативно оформил в итоговые документы.

Около 213 миллионов рублей будет дополнительно направлено на выплаты педагогам за классное руководство. В общей сложности в текущем году эта программа поддержки учителей обойдется почти в 25 миллиардов. "Это непростая ответственная ежедневная работа с детьми, она требует особой поддержки. При этом должны быть сохранены и ранее установленные региональные доплаты", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Специальная ежемесячная выплата вводится с нового учебного года. Необходимые расходы в бюджет заложили еще в марте. "Но с 1 сентября таких педагогов во многих регионах станет больше, и они должны получить положенные им средства", - пояснил председатель правительства потребность в дополнительном решении.

Кроме того, будет продолжена помощь регионам в обновлении парка школьных автобусов. "Чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться на учебу, что особенно важно для детей из сельской местности и отдаленных районов", - сказал глава кабмина.

Министерство промышленности и торговли получит пять миллиардов рублей на эти цели. "За счет федеральных средств будет закуплено не менее 2100 новых школьных автобусов, - заявил Мишустин. - Они поступят в регионы уже в этом учебном году".

К новому учебному году решено изменить правила предоставления субсидий субъектам Федерации на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов. "Распределим 22 миллиарда рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировали ранее", - сказал премьер.

За счет федеральных средств будет закуплено не менее 2100 новых школьных автобусов, которые поступят в регионы уже в этом учебном году

Планировалось, что субсидию дадут только тем регионам, в которых все школы без исключения могут с нового учебного года организовать горячее питание для детей. "Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки. Мы считаем это несправедливым", - заметил Михаил Мишустин. Кабинет министров предложил, чтобы уже сейчас федеральные средства могли получить все школы, где есть возможность организовать питание детей, и президент эту инициативу поддержал.

Кабмин внимательно следит за состоянием системы здравоохранения страны. Около 50 миллиардов рублей направят медицинским учреждениям для устранения дисбаланса, возникшего из-за новой коронавирусной инфекции. Заболевание, объяснил глава правительства возникшую проблему, увеличило нагрузку на систему обязательного медицинского страхования. "Выросли расходы больниц и поликлиник на лечение новой инфекции, снизился их доход из-за приостановки плановой помощи, - сказал он. - Это отразилось и на зарплатах персонала, не задействованного в борьбе с коронавирусом".

Часть выделяемых средств - 47,5 миллиарда рублей - предназначена для возмещения медицинским учреждениям расходов на лечение больных коронавирусом и тестирование пациентов при поступлении в стационар. Еще более 2 миллиардов - на компенсацию выпадающих доходов федеральных организаций и учреждений. "Это позволит обеспечить стабильную работу наших больниц и поликлиник и оплату труда врачей и других медицинских работников, - считает Мишустин. - Мы создаем необходимый запас прочности для нашей медицины, чтобы в любой ситуации у граждан была возможность получать медицинскую помощь бесплатно". Кроме того, он поручил своему заместителю Татьяне Голиковой организовать подготовку решений для продления стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусной инфекцией. Документы должны быть выпущены оперативно, указал премьер.

Тем временем

Звонок на 112. Скоро по всей России

В повестке заседания правительства был законопроект, развивающий систему единого номера 112 для вызова экстренных служб. "Планируем, что в следующем году система-112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций", - сказал председатель правительства. Сегодня это возможно только в 56 регионах, но опыт показывает, что такой единый номер очень востребован, особенно в период коронавирусной инфекции. За весь прошлый год, привел Михаил Мишустин данные, по нему обратились около 60 миллионов человек, а за первую половину этого года уже получено более 37 миллионов вызовов. "Чтобы быстрее настроить работу системы, подготовлен соответствующий законопроект, который вводит комплексное правовое регулирование в этой сфере, четко разграничивает полномочия по эксплуатации и развитию системы между всеми уровнями власти, от федеральных структур до диспетчерских в регионах", - заключил глава правительства.